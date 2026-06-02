Con este truco vas a poder liberar muchas gigas de tu móvil Android

Con el paso del tiempo es inevitable que nuestros dispositivos acumulen basura digital. Aplicaciones que vamos descargando e instalando y que no volvemos a usar y que ni nos acordamos de que están ni para qué sirven. Estas se quedan meses consumiendo recursos del teléfono, causando un impacto negativo en el rendimiento general, es por ello que es importante tomar cartas en el asunto.

Cómo saber qué apps llevas meses sin usar

Si no sabes por dónde empezar, no es motivo de preocupación que el sistema operativo de Google de forma nativa incluya una herramienta diseñada para un fin concreto. Identificar las apps que se encuentran durante largos periodos de tiempo en desuso. Por lo que no tendremos que perder el tiempo buscando una por una estas apps.

Aplicaciones no usadas | TecnoXplora

Tras las nuevas versiones el sistema se gestiona de forma inteligente para hacer un uso más eficiente de los recursos del terminal. Si una app no es usada tras un determinado tiempo, unos tres meses, de forma automática activa sus mecanismos de protección y ahorro, al mismo tiempo que las agrupa en un listado para que podamos localizarlas rápidamente.

Además, el sistema se encarga de avisarnos cuando esto sucede, al mismo tiempo que interrumpe los permisos de uso de la cámara, el micrófono y el acceso a la ubicación, con el objetivo de proteger la privacidad. Para eliminar todas estas aplicaciones, que no usamos solo tenemos que acceder al siguiente menú, el cual no se encuentra muy a la vista. Lo haremos siguiendo los siguientes pasos:

Abre los Ajustes de tu teléfono.

de tu teléfono. Desplázate hacia abajo y accede a la sección Aplicaciones .

. Busca y pulsa sobre la opción Aplicaciones no usadas

Donde encontramos el listado clasificado por categorías, como aquellas herramientas a las que se les han retirado permisos por falta de uso o las abiertas por última vez hace más de 6 meses.

Para desinstalarlas, simplemente toca el icono de la papelera que aparece al lado de cada una.

Con esto no solo conseguimos mejorar la eficiencia de nuestro teléfono, maximizando los recursos, sino que de forma inmediata recuperamos gigas de almacenamiento. Las cuales son de gran utilidad para nuestros dispositivos. Espacio que podemos destinar ahora al almacenamiento de archivos, fotos y videos personales.

Una limpieza que contribuye en la mejora de la autonomía de la batería e incluso, en la propia fluidez del dispositivo. Esto sucede al eliminar elementos inactivos, que ejecutan de forma oculta procesos en segundo plano, consumiendo gran parte de los recursos. Una operación que debemos repetir de forma periódica para mantener en el mejor estado nuestros dispositivos móviles.