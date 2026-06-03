¿No puedes hacer capturas de pantalla en tu móvil? Así puedes resolverlo

Una de las funcionalidades más usadas y valoradas por los usuarios es la captura de pantalla de sus móviles. Esto permite inmortalizar y compartir el contenido de esta en cuestión de segundos. Pero no siempre es posible ya que hay aplicaciones que por seguridad y privacidad no lo permiten. Momento en el cual hay que tirar de imaginación y de creatividad para resolver el problema. Aunque hay una forma de resolver este problema sin necesidad de instalar nada.

Capturar pantallas restringidas

Como siempre, la alternativa la encontramos o en otros dispositivos o en software de terceros, pero si no quieres complicarte, existen formas de eludir esta protección y conseguir nuestro objetivo, de una forma segura. Usando las funciones integradas que posee nuestro móvil. Con estos dos trucos podrás obtener una captura de tu pantalla de forma segura.

Tomando captura con Gemini | TecnoXplora

Una de las grandes ventajas de la integración de la inteligencia artificial en Android es el uso de Gemini como asistente; esto nos permite ejecutar comandos sin necesidad de tocar la pantalla ni los botones del teléfono. Para ello solo debemos seguir los siguientes pasos:

Abre la app que vamos a capturar y busca la información.

que vamos a capturar y busca la información. Activa el asistente de voz , bien presionando el botón de encendido con su frase de activación “ok Google”.

, bien presionando el botón de encendido con su frase de activación A continuación, solo tenemos que pedirle que haga una captura de pantalla.

Esto sirve para saltar la protección de algunas apps que se basan en el uso de una combinación de teclas. Aunque puede que no funcione con aquellas en las que el nivel de seguridad es más alto. En tal caso, podemos usar este otro truco.

Consiste en cambiar de estrategia y capturar una imagen en movimiento, en vez de una imagen fija de la pantalla. O lo que es lo mismo, grabar la pantalla, algo que podemos hacer de forma nativa.

El primer paso es activar la grabadora de pantalla.

de pantalla. Algo que haremos directamente desde la pantalla de inicio antes de abrir la app que queremos capturar.

que queremos capturar. Navega por la app hasta encontrar la información que quieras inmortalizar mientras sigues grabando el video.

hasta encontrar la información que quieras inmortalizar mientras sigues grabando el video. Una vez tienes lo que necesitas, puedes parar la grabación.

Esta la encontrarás en tu galería. Solo tienes que reproducir el video que has grabado previamente.

previamente. Una vez llegas al momento en el que aparece la información, pausa la reproducción.

Ahora es el momento de hacer una captura utilizando el método habitual que usemos.

De este modo hemos podido burlar la seguridad de estas aplicaciones que nos imposibilitan la opción de proteger, desde contenidos en streaming, nuestros datos bancarios o los mensajes que se destruyen con los que cuentan algunas apps de mensajería instantánea.