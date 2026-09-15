Estos son los iPhone que reciben iOS 27 desde hoy

Hace meses Apple presentó su nuevo sistema operativo, el cual viene cargado de novedades. Mientras esperamos su llegada, los usuarios han tenido la oportunidad de probarlas accediendo a la beta. Aunque ya queda menos para que todos sus usuarios puedan hacerlo de la versión estable. Te contamos los modelos a los que les llegará la nueva actualización.

Un despliegue generoso pero con letra pequeña en IA

Hoy es el día que Apple ha previsto y anunciado que comienza el despliegue. Una vez que la recibamos, podremos comprobar que no se trata simplemente de un lavado de cara, sino que nos encontraremos con una interfaz rediseñada y un cambio radical en lo que respecta a la inteligencia artificial conversacional.

iPhone 5s | Photo by Alvaro Reyes on Unsplash

Además de su llegada, este viene con una muy buena noticia, pues son muchos los dispositivos compatibles con el nuevo sistema. En esta lista encontramos modelos ya veteranos y hasta la más reciente en este listado encontramos los siguientes:

iPhone SE de segunda generación

iPhone 11 series

iPhone 12 series

iPhone 13 series

iPhone 14 series

iPhone 15 series

iPhone 16 series

iPhone 17 series

Los cuales recibirán el paquete de actualización mediante la descarga inalámbrica, que encontramos en los ajustes generales. Aunque que podamos actualizar nuestro móvil no significa que vamos a disfrutar de todas sus novedades. Ya que algunos dispositivos se encuentran con las limitaciones propias de hardware. Es por ello que las funciones de inteligencia artificial con modelos de lenguaje avanzados, que precisan de una mayor potencia de procesamiento, no estarán disponibles. Algo que no pilla de sorpresa a los usuarios, porque es algo que ya ha sucedido con otras versiones.

Sobre todo, uno de los cambios más esperados es la transformación de Siri. La apuesta de Apple ha sido el rediseño íntegro del asistente de voz, en el cual se han integrado modelos propios y el uso de tecnología de terceros, como es el caso de los modelos Gemini de Google.

Con lo que se ha querido dotar al veterano asistente de los de Cupertino de conversaciones fluidas con una comprensión contextual mayor, la capacidad de recordar interacciones previas de una forma natural al mismo tiempo que encadena peticiones complejas.

Un ecosistema, el de Apple, que se actualiza al unísono, ya que no se trata de un lanzamiento único, sino que llegarán al mismo tiempo las nuevas versiones de todos sus dispositivos, como tabletas, relojes, ordenadores o sistemas de televisión.

Ya solo nos queda esperar unos cuantos días más hasta su llegada, momento en el cual debemos estar preparados y comprobar que disponemos de espacio suficiente en nuestros dispositivos y activada la conectividad Wi-Fi para comenzar la descarga.