¿Cómo afecta el frío a tu móvil? Consejos para protegerlo estas fiestas

El teléfono móvil se ha convertido en una extensión más de nuestro cuerpo: lo llevamos a todos lados con nosotros. Con la llegada del frío, al igual que por ejemplo nuestras manos sufren por las bajas temperaturas, nuestros dispositivos también lo hacen.

Ahora, durante la Navidad, usamos más el móvil ya sea para hacer fotografías, felicitar las fiestas a nuestros seres queridos, etc. A continuación, te dejamos algunos de los problemas que podría experimentar nuestro dispositivo si permanece mucho tiempo al aire libre y algunos consejos para mantenerlo sano y salvo durante estos días:

La batería se gasta más rápido: las bajas temperaturas provocan que el móvil se enfríe demasiado y baje su rendimiento, lo que se traduce en una descarga mucho más rápida.

Humedad: la condensación provoca una humedad a causa de la evaporación que puede mojar los componentes internos y acabar con la vida del dispositivo.

Pantalla congelada: cuando hace mucho frío, se puede crear una fina capa de hielo sobre la pantalla, dificultando su uso debido a que se reduce la sensibilidad del panel.

Apagado repentino: si el móvil está expuesto al frío durante mucho tiempo, el sistema operativo detecta una anomalía en el funcionamiento y decide apagar el dispositivo de manera repentina para evitar daños mayores.

Cámara defectuosa: el sensor de la cámara puede verse afectado por la condensación y la humedad, lo que impide captar correctamente la luz y los detalles.

Altavoz y micrófono dañados: si se mojan por la condensación o el hielo, pueden dejar de funcionar correctamente o emitir sonidos distorsionados, lo que puede dificultar las llamadas, los mensajes de voz o la reproducción de música.

Mal rendimiento: las temperaturas extremadamente bajas pueden hacer que el procesador del móvil y otros componentes internos funcionen más lentamente.

Fallos del cargador: Con temperaturas frías, los cables y adaptadores de carga pueden volverse rígidos o menos flexibles, lo que puede hacer que sea más difícil conectarlos correctamente o que se desgasten más rápido.

Consejos

Todo ello no quiere decir que no puedas llevar tu teléfono encima si hace mucho frio. Simplemente hay que aprovechar las medidas adecuadas y no descuidarlo demasiado. Por ejemplo, debe permanecer en sitios donde no se encuentre expuesto directamente a las bajas temperaturas, como el bolsillo del chaquetón. No se va a estropear si lo sacas un momento para hacer algo, pero debemos acostumbrarnos a guardarlo siempre después.

Además, por si no lo sabías, existen unas fundas térmicas diseñadas para llevar el móvil cuando el frío es extremo. Es compatible con todos los móviles y funciona mediante USB. Se puede adquirir en Amazon y su precio ronda los 20 euros.