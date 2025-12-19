Así puedes organizar el evento de Revelación del Amigo Invisible por videollamada

El amigo invisible es una celebración muy típica de estas fiestas, consiste en intercambiar regalos de forma secreta. Para lo que debemos celebrar una ceremonia de revelación. Aunque no siempre los participantes pueden reunirse para hacerlo. Una opción es hacerlo a través de videollamadas.

Dale un toque divertido a tu ceremonia de revelación del amigo invisible por videollamada

La distancia ya no es un problema para llevar a cabo esta tradición navideña, gracias a la tecnología, podemos ver y hablar con nuestros familiares y amigos, aunque se encuentren lejos. Por lo que resolver el amigo invisible y hacerlo de una forma divertida es posible, incluso aunque lo hagamos a través de videollamadas. Si quieres que la ceremonia de revelación de amigo invisible sea divertida, interactiva y memorable, solo tienes que seguir estos consejos.

Para crear el ambiente perfecto para la revelación, será necesario preparar una puesta en escena digital. Algo que conseguimos con el uso de fondos personalizados. Más allá de camuflar el desorden, también nos ayudan a generar intriga e incluso dar pistas. De modo que cada participante puede configurar su fondo de pantalla con imágenes subliminales que den una pista sutil acerca de la persona o el regalo. Cualquier cosa que pueda ayudar o no a resolver el enigma.

También podemos optar por hacer un cambio de escenario y de fondo llegado el momento de la revelación, mostrando un mensaje dirigido a su destinatario o incluso una imagen del propio regalo. Creando un momento único y de impacto visual para los asistentes. Para amenizar el evento, dejando atrás la idea de que se trata de un simple anuncio. Podemos optar por organizar juegos. Usando para ello por ejemplo las encuestas que encontramos en apps como zoom o WhatsApp para que cada uno de los participantes, vote por su sospechoso. Organizar un chat de pistas, también puede ser muy divertido, a través de este se pueden dejar pistas, o usarlo para despistar al personal para que no adivinan quién es su amigo invisible. Además, a través de este, cada uno puede expresar sus dudas o hacer sus conjeturas.

Para agilizar el proceso y que no resulte pesado, cada uno de los participantes debe tener a mano su regalo sin abrir. En el caso de que no puedan estar todos los participantes, podemos compartir pantalla con el resto y reproducir un video, previamente grabado con la reacción al abrir su regalo. Del mismo modo que podemos centrar el foco de atención en la persona que va a abrir el regalo, usando funcionalidades como “PIN” o “speaker” lo que hará que su video sea el principal de la pantalla de todos.

Establecer un límite de tiempo para cada revelación, así como hacer pruebas antes de comenzar el evento, es necesario para conseguir que todo se desarrolle con normalidad y sin incidentes. Para que sea aún más fluido podemos optar por asignar un maestro de ceremonias que se encargará de seguir la escaleta que hayamos preparado, incluso de que se asegure que se cumplan con los tiempos y de llamar a cada destinatario.