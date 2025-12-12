Esta podría ser una de las primeras novedades de HyperOS 4

Mientras multitud de smartphones de Xiaomi están recibiendo ya HyperOS 3, en un despliegue que se extenderá hasta la próxima primavera, poco a poco vamos conociendo nuevos detalles de la capa de personalización que los chinos lanzarán este próximo año. Hablamos de HyperOS 4, una capa que nos ofrecerá interesantes novedades para hacer aún más eficiente el uso de nuestro smartphone Xiaomi. Ahora conocemos los primeros detalles de una funcionalidad que llega de la mano del nuevo sistema operativo de Google. Y parece que por fin va a resolver algunos de los fallos más molestos que actualmente afectan a estos dispositivos.

Unas notificaciones más ordenadas

No esperes el changelog de HyperOS 4, pero sí una pista de por dónde pueden venir las novedades si asociamos las propias novedades de Android 16 a la nueva capa. La novedad más importante llega de la mano de las notificaciones, que ahora van a contar con la ayuda de la IA para organizarse y permitirnos tener un mejor conocimiento de todo lo que está recibiendo nuestro smartphone.

Este nuevo organizador de notificaciones, como hemos conocido gracias a Xiaomi Time, nos filtra los mensajes que van llegando al teléfono. La gran novedad es que estas notificaciones llegarán dentro de distintas categorías, por lo que podremos ir directamente a una app y encontrar un resumen de las notificaciones que han llegado en las últimas horas y que no hemos podido seguir. Esta es una de las primeras novedades que hemos conocido con la llegada de Android 16 QPR2, que es una función denominada Organizador de Notificaciones.

Aunque de momento son solo los Pixel 9 y Pixel 10 los que están experimentando estas mejoras, como es habitual en los dispositivos de Google, es de esperar que termine siendo algo que llegue a los móviles de Xiaomi gracias a HyperOS 4. Así que esta podría ser una de las grandes novedades de la nueva versión de la capa de la firma china.

En las capturas de pantalla de este nuevo método de notificación se puede apreciar cómo estas se dividen en diferentes categorías, como por ejemplo de redes sociales, y otras sugeridas como que pueden tener importancia para nosotros. Al pulsar sobre cada una de estas categorías se desplegarán mostrando las notificaciones de cada una de las temáticas que se muestran al desplegar todas ellas.

Esto se podrá utilizar seguramente en HyperOS 4 gracias a una función que podremos activar en los ajustes y denominada Usar organizador de notificaciones. Y dentro de esas acciones podremos activar las temáticas que queremos que sean gestionadas por este organizador. Esas serán las de promociones, noticias, social y sugeridas. También podremos elegir si se expanden automáticamente estas tarjetas o se mantienen comprimidas.