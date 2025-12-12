Funciones de seguridad esenciales que debes activar en tu móvil en caso de robo

Desde hace tiempo, los teléfonos móviles son objeto de deseo de los amantes de lo ajeno o lo que es lo mismo los ladrones. El número de robos ha aumentado y por ello debemos ser precavidos. Protegiendo nuestro móvil y la información sensible que estos contienen. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Activa el modo ladrón y otras opciones de seguridad esenciales

Perder o que nos roben el teléfono es algo que nos puede pasar a cualquiera. Cuando esto sucede, la sensación es la misma que cuando nos roban la cartera, ya que se han convertido en algo imprescindible en nuestros días a días y para algunos usuarios, puede ser una auténtica tragedia, por lo que debemos extremar la precaución para protegerlo. Una forma de hacerlo es haciendo uso del modo ladrón, mantenerlo activado es la forma de que, en caso de robo, no puedan acceder a nuestros datos. Un ajuste que podemos encontrar con otra denominación, dependiendo del fabricante de nuestro teléfono móvil.

Opciones de la pantalla de bloqueo en Android | TecnoXplora

Lo que persigue con este ajuste es frustrar el acceso a los datos, así como la manipulación o la desactivación del dispositivo robado. De manera que no podrán desactivar ni el wifi ni el acceso a los datos móviles, algo imprescindible para la localización de los dispositivos.

En el caso de teléfono con sistema operativo iOS , para acceder a esta configuración debemos seguir los siguientes pasos:

, para acceder a esta configuración debemos seguir los siguientes pasos: Desde la configuración, Selecciona la opción “Face ID y Código”

En este apartado debemos deshabilitar el acceso en “centro de control” y a la “vista Hoy”.

Lo que obliga al desbloqueo del móvil si queremos desactivar el Wifi o los datos móviles

En lo que a Android se refiere, de forma predeterminada, el acceso a estos ajustes está restringido, por defecto, un ajuste que aplican fabricantes como Xiaomi o Samsung. Aunque podemos verificarlos a través de los ajustes en el apartado “pantalla de bloqueo”. Para evitar el apagado del dispositivo, algunos sistemas obligan al usuario a introducir la contraseña. Algo que sucede en los dispositivos con sistema operativo HyperOS/MIUI, desarrollados por Xiaomi. Aunque debemos asegurarnos de que estás activo.

Otro de los ajustes que debes activar es la configuración de borrado, a través de la cual, en el caso extremo de no poder recuperar el dispositivo, podemos dejar inservible el teléfono borrando su contenido. Ajuste que podemos aplicar a través de los ajustes de seguridad en el caso de los móviles Android, y a través de las opciones de “Face ID" en los iPhone.

Para localizar los dispositivos de forma remota es importante tener activada la opción de localización remota de forma constante. De este modo, siempre sabremos donde se muestran nuestros dispositivos. A través de aplicaciones como “buscar mi iPhone” o “encontrar mi dispositivo”. En el caso de que fallen todos los consejos anteriores, es fundamental no guardar contraseñas en notas simples y hacer uso de un gestor de contraseñas. Así como activar la autenticación en dos pasos y por supuesto mantener el bloqueo de la SIM, para evitar el uso indebido de la misma.