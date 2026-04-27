Esta función de tu Oppo es perfecta para cuidar de tu vista cuando lo usas intensamente

Pasamos muchas horas frente a las pantallas, a lo largo del día el cansancio y la fatiga se va acumulando en nuestros oídos, favoreciendo el dolor de cabeza, el picor y sequedad de ojos entre otros síntomas. Por lo que es necesario tomar una serie de medidas, pero no siempre nos acordamos de aplicarlas, para ello desde Oppo han introducido una función que nos ayuda a ser conscientes y tomar cartas en el asunto.

Recordatorio de confort visual de Oppo

La exposición prolongada a la fatiga visual, un problema con el que nos encontramos a largo plazo es vernos afectados por el síndrome visual informático. Un problema real al que algunos fabricantes como Oppo ha comenzado a poner remedio con la integración en su sistema operativo de herramientas para protegernos, lo que en colorOS se conoce como “recordatorio de confort visual”

Recordatorios de confort visual | TecnoXplora

Este funciona como un monitor inteligente de hábitos, yendo más allá de un simple filtro para regular la luz azul. Su principal función, es la de alertarnos del uso prolongado de la pantalla de forma interrumpida o cuando las condiciones de uso no son las más adecuadas para nuestra salud ocular.

A diferencia de otros ajustes este recordatorio es proactivo, invitándonos a aplicar la regla del 20-20 -20, que consiste en cada 20 minutos mirar a cualquier objeto a 20 pies o lo que es lo mismo unos 6 metros. Al mismo tiempo que nos ayuda a corregir la postura, los sensores del teléfono detectan la distancia con la pantalla, evitando posturas que fuercen la vista. Fomentando además el parpadeo, puesto que cuando miramos con atención la pantalla, este se reduce hasta un 60% resecando el ojo. Activar este ajuste es muy sencillo y solo nos llevará unos segundos.

Para ellos dirígete a los ajustes del teléfono.

del teléfono. En el menú busca, “pantalla y brillo”

Donde debemos localizar la opción “confort visual” o “cuidado visual” dependiendo de la versión de nuestro sistema.

dependiendo de la versión de nuestro sistema. A continuación, busca la sección “Recordatorio de confort visual”

Aquí encontramos varias opciones y junto a estas un interruptor.

Activa los interruptores junto a las opciones “recordatorio de confort visual”, “recordatorio de distancia de visualización” y “recordatorio de parpadeo”

Cuidar de nuestra salud ocular en la era digital, es más una necesidad que una opción. Algo de lo que cada vez son más conscientes los fabricantes como Oppo. Introduciendo cada vez más funciones con las cuales la tecnología se convierte en nuestra aliada, y además de ser el problema nos ofrece una solución. Activar estas funciones nos llevará unos pocos segundos, un tiempo necesario para garantizar que nuestra productividad no afecte de forma negativa al bienestar a largo plazo. Ayudándonos a automatizar hábitos y sin tener que recordar la necesidad de hacer descansos.