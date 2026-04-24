Dispara la productividad de tu móvil con estos atajos personalizados

Aunque el móvil prácticamente ya es una extensión más de nuestro brazo, aun podemos facilitar todavía más su uso o hacerlo de forma más eficaz y rápida si añadimos algunos atajos a nuestro smartphone.

Con pasos tan sencillos como dibujando una W para abrir WhatsApp. O una I para entrar a Instagram. Así de fácil y rápido es acceder a tus aplicaciones más usadas gracias a Gesture. Se trata de una app que puedes encontrar tanto para iOS como Android.

Con esta app puedes aplicar gestos personalizados que hacen más ágil la navegación en el teléfono móvil. Un sistema muy práctico sobre todo para aquellas personas que suelen tener bastantes aplicaciones instaladas o repartidas en numerosas carpetas.

App Gesture | TecnoXplora

Con esta aplicación podemos asignar un gesto a aquellas aplicaciones u opciones del móvil que quieras.

Lo ideal es utilizar las que más se usen a diario, desde redes sociales como Instagram o las de mensajería instantánea como por ejemplo WhatsApp o incluso la alarma. Por supuesto puedes dar rienda suelta a todas las opciones que quieras, la decisión final es tuya.

La única pega es que tal vez su puntero permanecerá en la pantalla mientras la app esté en funcionamiento, pero no es algo especialmente molesto comparado con sus ventajas.

Así que ya lo sabes, si quieres agilizar el acceso a ciertas apps de tu móvil, ésta es todo un imprescindible.