Tu próxima notificación de WhatsApp podría llegarte en forma de burbuja

La aplicación de mensajería de Meta normalmente nos suele bombardear con decenas, centenares de notificaciones todos los días, si somos de los que usamos sus chats de forma intensiva. Normalmente estas notificaciones llegan en un formato estandarizado, como el de cualquier otra app. Pero eso podría cambiar en el futuro, ya que la aplicación está probando una nueva manera de hacer llegar esas notificaciones a nuestros móviles. Y es que lo harían dentro de unas burbujas que se acomodaron a cualquier app para estar siempre visible.

¿Cómo funcionan estas burbujas?

No se trata de una función exclusiva de WhatsApp, sino la adaptación de la aplicación a una función ya existente en Android, como son las burbujas de notificación. Estas llevan años disponibles, pero no han sido muy utilizadas por las apps más populares. Ahora WhatsApp está probando esta característica para hacer más funcional y rápida la respuesta a los mensajes que nos llegan.

Con estas burbujas, los mensajes llegan a ellas mientras flotan sobre el resto de aplicaciones o la pantalla de inicio del teléfono. Podemos estar en cualquier app, y tener a mano la burbuja de WhatsApp para estar pendientes y sobre todo tener acceso directo a los nuevos mensajes en cuanto estos llegan. Desde WabetaInfo han tenido acceso a la nueva función.

Y han compartido un par de imágenes donde se puede apreciar cómo funciona este nuevo modo de notificación. Como decimos, es igual que en otras apps que tienen acceso a esta funcionalidad. Básicamente, la burbuja está siempre ahí mientras nos movemos por distintas apps o la pantalla de inicio. En cuanto llegue un nuevo mensaje, veremos cómo la burbuja se actualiza.

En el momento que la pulsamos la aplicación de mensajería pasa a mostrarse en una ventana flotante. Y por tanto podemos movernos por los mensajes sin cerrar la app donde estábamos anteriormente. Una vez que leemos los mensajes, podemos volver a minimizar la aplicación para que se encapsule en la burbuja de nuevo, y así sucesivamente. Personalmente este método me parece que tiene pros y contras.

Por un lado es muy práctico tener la burbuja a mano, y ejecutar la app sobre otras, pero a la vez a muchos usuarios les molesta tener la burbuja siempre visible, es algo que desde luego molesta bastante, y no sabemos si a muchos les llegará a compensar. Es evidente que para tener el móvil en espera, sin ejecutar otras apps y como acceso directo, pero que pise a esas otras apps, quizás no sea tan convincente. En cualquier otro caso es un nuevo método de notificación que ni mucho menos nos va a sobrar.

De momento es una prueba, y por lo que se sabe, la función de burbujas funciona en móviles con Android 10, aunque según indican en el medio, parece que es a partir de Android 11 donde estas funcionan de manera satisfactoria. Pero vamos, que lo normal es que tu móvil los soporte, de hecho busca en los ajustes de notificaciones de tu móvil la palabra burbuja, y seguro que verás cómo activarlas en otras muchas apps.