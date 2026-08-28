Ring estrena nuevas funciones inteligentes para ser más segura

Son muchos los usuarios que apuestan por un hogar conectado, ya sea para controlar su casa o tenerla vigilada. En el momento en que estas se vuelven más avanzadas es difícil encontrar el equilibrio entre la seguridad y la sobrecarga digital. Es por ello que necesitamos ayuda para conseguirlo y para cumplir los fabricantes como Ring han optado por el despliegue de nuevas funcionalidades inteligentes. A continuación, te contamos qué ventajas nos ofrecen.

Nuevas funcionalidades inteligentes de RIng

Los avances tecnológicos hacen posible el acceso directo y en tiempo real a lo que sucede en nuestro hogar en tiempo real, siempre y cuando lo necesitemos. Pero esto también nos genera cierta ansiedad, cada vez que salta una notificación, aunque estas se deban simplemente al movimiento de una hoja en nuestro jardín.

Así con las nuevas notificaciones de Ring | TecnoXplora

Para evitar tener que estar comprobando a cada momento las notificaciones ahora contamos con la ayuda de las nuevas funciones inteligentes a través de las cuales cambia por completo la experiencia de usuario.

Una de las nuevas funcionalidades consiste en la descripción de los videos, lo que nos permite saber lo sucede en el video sin necesidad de visualizarlo. La información relevante llegará en forma de notificación en la que nos ofrece una descripción detallada con la información relevante, en tiempo real a nuestros móviles. Olvidándonos así de los avisos genéricos de “movimiento detectado”, de esta manera podemos centrarnos realmente en los avisos que merezcan nuestra atención siendo mucho más fácil filtrar los eventos. Y todo sin ni siquiera desbloquear nuestro teléfono móvil.

Llega un momento que el volumen de avisos y notificaciones es tal que la tendencia es ignorarlos, anulando el propósito del sistema de vigilancia. Para evitar esto, contamos con la ayuda del sistema de alerta única de eventos que ha implementado Ring. Reduciendo el número de notificaciones, reconociendo y agrupando los movimientos similares en un reducido espacio de tiempo, identificando si se trata de una misma actividad, evitando el envío de notificaciones generadas por el mismo motivo.

En lo que a privacidad también encontramos novedades ya que la seguridad no tiene por que poner en entredicho esta. con la integración del encriptado con clave desechable o TAKE (Throw Away the Key Encryption).

El cual es usado ahora como el estándar para la encriptación de vídeo y a través del cual el usuario tiene el control total de su seguridad y privacidad, de forma que a partir de ahora los vídeos están protegidos con claves encriptadas únicas y rotativas. Lo que hace que las claves cambien y no haya posibilidad de acceder a ellas de forma externa, manteniendo la seguridad y la privacidad en todo momento.

Una nuevas funciones que vienen a confirmar de que la tecnología debe adaptarse al usuario y no revés, mejorando la experiencia de usuario. ya sea a través de la gestión de las alertas o en lo que a seguridad y privacidad se refiere.