Spotify: así puedes crear listas de reproducción a partir de carpetas

Quizás una de las plataformas más populares de música en streaming sea Spotify, su aplicación ha ido evolucionando para mejorar no solo el servicio sino la funcionalidad. Para hacernos la vida más fácil y ordenar nuestras listas, ha incorporado una nueva función. A continuación, te contamos todo acerca de las carpetas.

Guía Definitiva para Usar las Carpetas de Spotify

Con el paso del tiempo y en uso vamos y sin darnos cuenta, vamos acumulando decenas e incluso cientos de listas de reproducción, por lo que encontrar una canción que en algún momento hemos guardado, puede ser una tarea frustrante. Para evitar esta situación contamos con una herramienta con la que podemos poner fin al desorden, las carpetas de Spotify.

Crear lista mezclada en Spotify | Spotify

Como sucede en otras aplicaciones que cuentan con este tipo de recurso, las carpetas son contenedores en los cuales podemos agrupar y guardar nuestras listas de reproducción por géneros musicales, situaciones del día a día o estado de ánimo. Las cuales podemos nombrar de diferentes formas como entrenamientos, fiesta o música para trabajar.

Una nueva funcionalidad que llega con una serie de restricciones ya que solo podemos crear y editar estas desde la app de escritorio, la cual está disponible tanto para Windows como para MacOS, e incluso desde el propio reproductor web, pero no desde el móvil. Aunque en esté último se mostrarán sin problemas tras crearlas en otros dispositivos.

Organizar nuestras listas de reproducción es carpetas es de lo más sencillo, para ello tendremos que seguir los siguientes pasos.

Abre la app en tu ordenador o en reproductor web, donde hayamos iniciado sesión previamente.

en tu ordenador o en reproductor web, donde hayamos iniciado sesión previamente. En la barra lateral izquierda, selecciona “tu biblioteca”

Tenemos dos formas de crear estas carpetas, tienes la opción de pulsar el icono “+” en la esquina superior derecha de tu biblioteca y elegir “ crear carpeta”

en la esquina superior derecha de tu biblioteca y elegir “ La otra forma de hacerlo, es con la ayuda del ratón, pulsando el botón derecho en cualquier lista de reproducción de las que tenemos en la biblioteca y seleccionar la misma opción en el menú desplegable.

Una vez creada la carpeta podemos darle el nombre que nos parezca más adecuado. Para ello, pulsa con el botón derecho del ratón sobre la “nueva carpeta” y selecciona en el menú “cambiar de nombre”.

y selecciona en el menú Introduce el nombre que quieras, al que además podemos añadir un emoji para darle un toque personal y distinguirla con mayor facilidad.

Con las carpetas creadas y poner orden en las listas, sólo tenemos que pinchar y arrastrar las listas a su carpeta correspondiente.

Para comprobar el contenido de una carpeta, junto a esta encontramos una flecha con la que tenemos la opción de desplegar y contraer el contenido para que la vista sea mucho más limpia y ordenada.

Pero estas carpetas no solo sirven para darle un mayor orden a nuestra biblioteca, estas tienen una serie de funciones ocultas de manera que podemos reproducir el contenido de una carpeta de una forma rápida y sencilla sin tener que seleccionar una por una las listas de reproducción. Tan sencillo como seleccionar la carpeta en cuestión y darle al play. Al hacerlo comenzará la reproducción de su contenido creando un mix de forma aleatoria con las canciones que hayamos guardado.

Además de las carpetas, también podemos crear subcarpetas dentro de estas, para darle un mayor orden. Creando una carpeta nueva y arrastrándose dentro de otro.