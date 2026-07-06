Por qué deberías pagar tus compras de Amazon con Bizum

Las compras por internet y sobre todo en el gigante de las compras Amazon es algo que millones de personas hacen en todo el mundo. Un servicio elegido por la gran cantidad de surtido de productos en sus tiendas y sobre todo por la rapidez en el e envío. Aunque no podemos decir lo mismo cuando se trata de las devoluciones.

Paga todas tus compras en Amazon con Bizum

Aunque realizar la devolución de una mercancía que no queremos o no es lo que esperábamos en Amazon es realmente sencillo. Lo más frustrante es cuando durante días revisamos los movimientos en nuestra cuenta corriente para ver si nos han reembolsado el importe del artículo devuelto y vemos que aún no.

Dependiendo de la entidad financiera y el método de pago ya sean tarjetas de crédito o débito, la devolución de las cantidades puede tardar entre 3 y hasta 7 días laborables. Un tiempo en el que nuestro dinero se encuentra en un limbo financiero. Para evitar este tipo de situación, existe una alternativa práctica y segura, el pago a través de Bizum.

Son muchos los motivos que tenemos para hacer uso de este tipo de plataforma de pago, además de ser seguras, ya que las tiendas solo tienen acceso al dinero exacto y no a la cuenta. La verdadera razón por la que sustituir las tarjetas de crédito es por la devolución inmediata del dinero cuando devolvemos un artículo.

De manera que ya no tendremos que mirar de forma frecuente la cuenta corriente del banco para ver si nos han reintegrado el dinero. Ya que cuando se tramita una devolución, el sistema procesa el reembolso, y el dinero no pasa por las lentas pasarelas de pago en la red de tarjetas internacional, como son las de las compañías Mastercard o Visa.

El el caso de la plataforma de pago Bizum se encuentra directamente conectada con el sistema bancario nacional, lo que permite transferir el dinero a la cuenta en cuestión de segundos, una vez hemos tramitado de forma correcta la devolución.

Con las tarjetas bancarias, debemos esperar a que se realice un proceso de liquidación y verificación en que intervienen varias entidades. Cosa que no sucede en el caso de Bizum al carecer de intermediarios.

Otras de las ventajas que nos ofrece como método de pago es la máxima seguridad, ya que no tenemos que introducir la numeración de la tarjeta, ni caducidad y CVV. De manera que la autorización de la compra se realiza a través de la aplicación nativa de nuestro propio banco, tras la autorización biométrica o con un PIN.

También nos facilita llevar el control del gasto, ya que cada vez que realizas una compra, el dinero se descuenta automáticamente del saldo en nuestra cuenta corriente. Así podemos saber cuánto dinero nos queda exactamente.

Por lo que el pago a través de Bizum, no es solo cuestión de comodidad, sino una forma inteligente de gestionar nuestras finanzas y proteger la liquidez.