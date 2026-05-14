Hantavirus: con esta app puedes seguir en tiempo real nuevos casos por todo el mundo

En los últimos días una nueva alerta sanitaria nos ha puesto en alerta de nuevo, avivando los viejos fantasmas de la pandemia, el contagio de los pasajeros de un crucero por Hantavirus. Un virus que, aunque al que se le supone una tasa de infección baja, ya que generalmente los contagios se producen por la inhalación de partículas de orina o excrementos de roedores infectados, el riesgo de contraerse por transmisión humana aumenta en entornos confinados como en un barco. Ante estos sucesos podemos recurrir a la tecnología para obtener información precisa y en tiempo real a través de app como Hantavirus tracker, a continuación, te contamos todo acerca de ella.

Sigue los pasos del Hantavirus desde móvil

Una de las mejores formas para no entrar en contacto con el virus es evitar visitar los lugares en los que los riesgos de contagio son altos. Hantavirus tracker es una herramienta con la que podemos identificar los lugares y monitorizar los brotes de hantavirus a nivel global. La transformación de datos complejos de salud pública en información accesible y verificada es su principal premisa. Toda la actividad de la aplicación gira en torno a un mapa global interactivo. En el que visualizamos en tiempo real los casos, donde podemos además filtrar por año, tipo de síndrome al que nos enfrentamos y el nivel de verificación.

Así es Hatavirus Tracker App | velavia.io

Destacando la función de geolocalización opcional al activar “usar mi ubicación” podemos determinar de forma instantánea la proximidad con casos confirmados en nuestra posición actual, lo cual acaba con la incertidumbre y ayuda a fomentar la prevención basada en los datos geográficos reales.

Aunque estamos en la era de la información, uno de los grandes peligros y desafíos a los que nos enfrentamos es la desinformación. Algo que en el caso de esta aplicación se mantiene a raya gracias a su sistema de etiquetas de verificación. Todas las alertas que nos llegan a lo largo del día están categorizadas para que el usuario sea consciente en cada momento de lo que está leyendo, divididas en secciones como:

Alerta Oficial: Datos provenientes directamente de organismos como los CDC, la OMS o departamentos de salud locales.

Datos provenientes directamente de organismos como los o departamentos de salud locales. Confirmada por Medios: Reportes de agencias de prestigio como Reuters, AP o la BBC que citan fuentes oficiales.

Reportes de agencias de prestigio como que citan fuentes oficiales. Señal Temprana: Información de sistemas de alerta temprana como ProMED o GDELT , cruciales para la detección precoz.

Información de sistemas de alerta temprana como , cruciales para la detección precoz. Histórica: Datos de brotes pasados, como el de Four Corners (1993) o Argentina (2018), para proporcionar un contexto epidemiológico necesario.

Una app que además del rastreo es una auténtica enciclopedia dinámica en lo que a cualquier virus se refiere. En el que se despliega un perfil extraído de Wikipedia, cuando seleccionamos cualquier virus. En este no solo se detalla la gravedad, sino que también podemos encontrar la especie de roedor reservorio el cual es responsable de la transmisión. La app nos ayuda a identificar cualquier especie en cada región ya sea el ratón ciervo, el topillo rojo o el ratón de campo rayado entre otros.

Incluyendo una guía práctica de cómo verificar para realizar de forma correcta una limpieza segura de cualquier entorno en el que se sospeche de la presencia. Esta app no requiere de creación de cuentas preservando en todo momento la privacidad del usuario. Procesando la ubicación del usuario de forma local y sin almacenar ningún tipo de dato.