Los emojis de reacciones llegan a Spotify, ¿cómo funcionan?

Como sabéis, las reacciones se han convertido en una forma rápida de darle un me gusta o todo lo contrario a un mensaje en una app de mensajería, a un correo electrónico. Pero ahora van a tener también otra utilidad. Y es que hemos conocido que Spotify está introduciendo estos emojis con un fin muy similar. Y la verdad es que nos parece genial, porque le da a la aplicación un perfil aún más social del que tiene, y además en un área de la app que es propicia para ello.

¿Dónde vamos a poder usar estos emojis?

Pues en el mejor lugar donde podíamos hacerlo, en las listas colaborativas. Y es que estas son una manera sencilla de compartir con otras personas nuestros gustos musicales, como si de una red social se tratara, y ahí es donde vienen perfectas estas reacciones. Ahora cuando escuchamos una de estas listas, podemos dar nuestras impresiones rápidas con una de estas reacciones en forma de emoji.

Reacciones de Spotify | Spotify

Como se puede ver en las capturas de pantalla, ahora cuando entras en la lista de reproducción, podemos reaccionar a cada una de las canciones. Y lo mejor de todo, las reacciones se irán acumulando si hay diferentes usuarios con acceso a ella. Por tanto, iremos viendo cómo a cada una de las canciones, si es que han merecido una reacción, va apareciendo a su lado un emoji de estas reacciones, que pueden ser de todo tipo. Aquí vemos emojis de corazones, llamas, auriculares.

Pero vemos que hay otros emojis disponibles, como pulgar arriba, carcajada, ojos vidriosos. Y no sabemos si habrá más disponibles, pero de momento son suficientes para dar nuestras impresiones rápidas añadiendo uno de estos divertidos emojis. Hablamos de playlists colaborativas y, por tanto, solo el propietario de la lista y quienes colaboran en ella, van a poder aportar una reacción a cada una de sus canciones.

Algo interesante es que estas reacciones podremos desactivarlas si no nos convencen, por lo que no tendremos posibilidad de añadir reacciones, ni tampoco verlas. Así que en este caso hay total libertad a la hora de elegir si queremos entrar en el juego de los emojis dentro de la aplicación de música. Si las listas cuentan con menos de 10 usuarios con privilegios de edición, las reacciones se encontrarán activas por defecto.

Si, por el contrario, se trata de una lista masiva, con muchos más usuarios, tendrá que ser el gestor de la playlist quien tenga que activar las reacciones, por lo que no será algo inmediato y dependerá totalmente de él. Las reacciones han sido presentadas por Spotify oficialmente y van a ir llegando a lo largo de las próximas semanas en diferentes regiones, veremos si finalmente lo hace también en España.