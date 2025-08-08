Eliminar el ruido de tus grabaciones es más sencillo con One UI 8 en tu Samsung

El sistema operativo de Samsung se ha actualizado recientemente optimizando sus funciones y adaptándose a Android 16. Es por ello que nos ofrece una serie de nuevas funcionalidades. Entre las que se encuentran el borrador de audio. A continuación te contamos cómo podemos eliminar los sonidos no deseados de nuestras grabaciones.

Así puedes eliminar el ruido cuando grabas tus mensajes y videos

La mayoría de las veces cuando grabamos video y audio no podemos controlar el sonido que se produce en el entorno en el que nos encontramos. Sobre todo cuando estamos fuera de casa, en una cafetería e incluso al aire libre. Un ruido que además de ser molesto, se traduce en una pérdida total de sonido y de información. Hay sonidos que incluso pueden prevalecer por encima de las voces y hace que escuchar una conversación sea casi imposible. Para evitar este problema, podemos usar esta nueva funcionalidad con la que se reducirá el ruido molesto.

Borrador de audios en One UI | TecnoXplora

Para hacer uso del borrador de audio, debemos abrir el editor del vídeo de Galaxy. Desde aquí y con ayuda de la inteligencia artificial, se identifican las fuentes de sonido de nuestros videos determinando si se trata de ruido, voces, viento o música entre otros.

Al identificar los sonidos, es capaz de diferenciar la naturaleza de los mismos de forma que es más fácil ajustar estos a nuestras necesidades. Lo que supone que no se bloqueara la toda la pista de audio, sino que podemos mejorar el sonido de forma selectiva o reduciendo el ruido a través de controles deslizantes.

Una vez que tenemos grabado el video para eliminar el ruido molesto o suavizar el ruido de fondo, solo tenemos que abrir este en la aplicación Galería.

De manera que una vez abierta la app, debemos localizar el video en cuestión.

en cuestión. Una vez localizado, y abierto, pulsa el icono de lápiz que encuentras en el menú inferior.

que encuentras en el menú inferior. Al entrar en el modo edición, en la parte inferior de la ventana nos aparece un menú con varias opciones.

Entre las que encontramos la opción de audio , a la derecha del menú.

, a la derecha del menú. Una vez seleccionada esta opción, elegimos la opción “borrador de audio”.

Desde aquí podemos ajustar cada tipo de sonido, en esta ocasión encontramos tres opciones, Música, voces y ruido en general.

De manera que, deslizando los diferentes manejadores, podemos ajustar el sonido, aumentando por ejemplo el volumen de las voces y bajando el ruido de fondo.

podemos ajustar el sonido, aumentando por ejemplo el volumen de las voces y bajando el ruido de fondo. Cuando hemos ajustado todos los volúmenes, pulsa sobre Guardar copia, para no alterar el documento original.

Una vez editado el video, podemos comparar el sonido editado con el sonido original y comprobar los cambios sufridos, esto podemos hacerlos, pulsando sobre el botón “sonido original” que encontramos en la esquina superior izquierda de la pantalla. De manera que en cualquier momento podemos volver a escuchar el audio en las condiciones originales, y comprobar si al editarlo, perdemos o no información. Una forma de lo más sencilla de mejorar el sonido de los videos y las conversaciones que grabamos.