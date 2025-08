La beta de One UI 8 llegará a más móviles Samsung en los próximos días

Samsung ha anunciado que el programa beta de One UI 8, la nueva capa de personalización basada a su vez en la última versión del sistema operativo de Google, Android 16, se está expandiendo a más dispositivos. Y lo mejor, que llegará muy pronto a estos, tanto como la semana que viene. Por lo que poco a poco son cada vez más los usuarios que van a poder disfrutar de esta nueva versión de la capa en sus dispositivos. One UI 8 además se está adelantando bastante para lo que cabría esperar, ya que como sabéis, One UI 7 se presentó a comienzos de año, y comenzó su despliegue poco después, por lo que lo lógico sería esperar más o menos hasta dentro de seis meses para comenzar su despliegue.

¿Cuándo y a qué dispositivos llega la beta de One UI 8?

Samsung ha anunciado que el nuevo software comenzará a llegar a los usuarios la próxima semana. Eso sí, lo hará solo en cuatro países, como son Corea, Estados Unidos, Reino Unido e India. Quienes se encuentren en esos países, podrán disfrutar de la beta de One UI 8 si cuentan con algunos de estos dispositivos, o se encuentran dentro de estas gamas de producto de la gama Galaxy.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A54

Por tanto, la beta se extiende ahora incluso a móviles que no son de alta gama, ya que como veis, tenemos varios modelos de la serie A, que es una de las más populares y masivas de la marca, precisamente por contar con precios más asequibles. Con One UI 8, los usuarios de la firma coreana podrán combinar sus smartphones con los auriculares Galaxy Buds 3 o Buds 3 Pro, para poder disfrutar por fin del nuevo asistente de voz de Google que es Gemini, la variante con IA generativa.

La beta de One UI 8 | Samsung

Esto son solo algunas de las novedades que incorporarán los dispositivos de Samsung con la llegada de la nueva capa, donde la presencia de Galaxy AI va a ser cada vez más intensa, permitiendo a los usuarios disfrutar de funciones de inteligencia artificial más avanzadas que nunca. La propia Samsung ha puesto fecha a la liberación de One UI 8 bajo Android 16. Será el próximo mes de septiembre cuando la beta se convierta en versión estable, y lleve el nuevo software a los dispositivos compatibles. Que cada vez son más, ya que cabe recordar que Samsung ya ofrece hasta seis años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, lo que multiplica el número de dispositivos elegibles para recibir nuevas versiones como estas.