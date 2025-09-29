Así puedes abrir más rápido la cámara de tu Oppo

Gracias a las cámaras de nuestros teléfonos móviles podemos capturar cualquier instante, en cualquier lugar que nos encontremos. Aunque a veces los segundos cuentan. Con este sencillo truco podrás abrir la cámara de tu teléfono Oppo, en cuestión de segundos para no perderte nada.

Activa este ajuste y abre la cámara de tu Oppo en cuestión de segundos

En la mayoría de teléfonos para acceder a la cámara, tenemos que desbloquear y abrir la app. Algo que nos lleva un tiempo, lo que puede ser la diferencia entre inmortalizar el momento o perder la oportunidad. Para ganar algunos segundos, algunos fabricantes, permiten acceder a la cámara a través de unos accesos directos en la pantalla de bloqueo, e incluso configurar uno de los botones para abrirla rápidamente. Esto es lo que sucede en el caso del fabricante Oppo, el cual ha incluido un ajuste en la cámara de sus móviles.

Inicio rápido de la cámara | TecnoXplora

Activarlo es muy sencillo, solo tenemos que abrir la app en nuestro teléfono y abrir el menú de ajustes.

Entre las opciones disponibles, debemos localizar el apartado "inicio rápido"

Y activar el botón que se encuentra junto a esta.

Al hacerlo, solo tendremos que pulsar dos veces cualquiera de los botones de ajuste de sonido que se encuentran ubicados en el lateral de nuestro móvil.

Independientemente, toquemos el botón de subir o bajar el volumen, se abrirá la cámara

Esto sucede cuando la pantalla se encuentra apagada y no estamos reproduciendo sonido.

Para activar el ajuste, además de deslizar el botón, necesitamos otorgarle los permisos necesarios para su correcto funcionamiento.

Además de este ajuste, la cámara de los teléfonos Oppo actualizados a la versión 15 de ColorOS, han integrado la inteligencia artificial con el fin de mejorar la experiencia de usuario. Lo que supone un salto cualitativo a la hora de hacer las mejores fotos.

Tras pulsar dos veces el botón del sonido, para activar la cámara, solo tenemos que apuntar la lente de esta hacia el objetivo deseado y apretar el botón del obturador. Momento a partir del cual la inteligencia artificial hace su magia. Para ello han incluido funciones como la que permite eliminar reflejos, con lo que conseguimos imágenes sin distorsiones y más nítidas. Otra de las funcionalidades a destacar es la herramienta que permite eliminar todos los objetos no deseados que aparecen en nuestras fotos. Al mismo tiempo que podemos transformarlas en obras de arte, usando Estudio AI, para añadir texturas y aplicando diferentes estilos artísticos.

Pero no es la única novedad, también podemos eliminar los ojos cerrados de forma automática de las fotos y mejorar la calidad de los rasgos faciales. Y exportar fotos animadas con Live photos en las que se incluyen unos segundos antes y después de la instantánea. Algo que ya hemos visto en otros dispositivos, como los Pixel de Google. Todas estas mejoras, además de proporcionarnos un acceso rápido a la cámara, ahorrando unos valiosos segundos, mejoran la calidad de la imagen y no hace falta que seamos fotógrafos expertos para conseguir los mejores resultados