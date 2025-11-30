Deja de hacer esto con tu móvil si quieres mejorar su rendimiento

Un problema frecuente que surge con el tiempo y el uso de nuestros teléfonos móviles es que se vuelve más lento y le cuesta más llevar a cabo procesos que antes llevaba a cabo sin inmutarse, de forma fluida y vigorosa. Una solución a este problema es liberar memoria RAM, a continuación, te contamos que no debes hacer para resolver este problema.

No cometas estos errores comunes

A menudo hablamos de los que debemos hacer para resolver un problema, pero poco se habla de lo que no tenemos que hacer para resolverlo. Pensamos que es la mejor solución, pero no siempre lo más lógico es lo más recomendable. A continuación, te damos algunas pistas de lo que no debes hacer si tu móvil va lento por falta de memoria RAM. Son muchas las cosas que podemos hacer para liberar memoria RAM y mejorar el rendimiento de nuestros teléfonos móviles. Cómo reducir el funcionamiento de aplicaciones en segundo plano, eliminar widget, inhabilitar y desinstalar apps que no usamos y borrar la caché.

Con este truco puedes escribir más rápido en tu móvil Samsung | Foto de Yura Fresh en Unsplash

Pero nuestra exigencia puede hacer que nos pasemos de la raya y en vez de recuperar memoria y mejorar el rendimiento, suceda lo contrario, que nos vaya a peor. Por lo que debemos evitar acciones como las que te contamos a continuación.

Cuando abrimos las aplicaciones, estas suelen aparecer en el apartado de aplicaciones recientes. Un error común que solemos cometer es pensar que esto consume recursos y sentimos la tentación de eliminarlas e incluso llegamos a hacerlo. Esto no solo no borra el icono, sino que también borra todos los datos, por lo que, si lo hacemos de forma frecuente, tendremos que volver a cargarlas desde cero cada vez. Ralentizando el sistema y el consiguiente consumo de energía extra.

Tendemos a pensar que usar aplicaciones de terceros para optimizar la limpieza de la memoria y optimizar el rendimiento de la RAM, nos puede ayudar a resolver el problema. Pero en realidad se trata de otro error, ya que en realidad nada que tiene que ver con la realidad y al final resulta ser todo lo contrario y nos causan más perjuicios que beneficios.

Estas funcionan la mayoría de las veces interviniendo en funciones que ya lo hace Android como es la detección de algunos procesos en segundo plano, lo cual intercede directamente en la gestión, consiguiendo que el proceso se ralentice aún más, consumiendo más recursos y batería. Además de esto, pueden convertirse en un problema de seguridad, a menudo para que funcionen correctamente debemos otorgarles permisos innecesarios, y desperdician más recursos de los que ahorran. Debemos ser conscientes, además de que las apps gratuitas, suelen contener anuncios y además de ser molestos, también tienen su influencia negativa en el rendimiento.

Por lo que debemos encontrar el equilibrio entre liberar RAM y hacer un uso eficiente de la misma y obsesionarnos con la eficiencia del dispositivo llevando a cabo acciones que resultan más perjudiciales que beneficiosas. Todo con el fin de conseguir que nuestro teléfono funcione mejor a la hora de llevar a cabo las tareas cotidianas.