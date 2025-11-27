Convierte tu móvil Oppo en un mando a distancia y controla tu TV o electrodomésticos

Aunque nos es frecuente, algunos dispositivos cuentan entre sus especificaciones con tecnología de infrarrojos. Lo que les permite comunicarse con otros dispositivos que dispongan de ellas. El uso más común de esta en el mando a distancias, con los que controlamos electrodomésticos como el aire acondicionado o el televisor. A continuación, te contamos cómo puedes controlar tus dispositivos con tu móvil Oppo.

Tu Oppo como mando a distancia

Aunque no todos los móviles del fabricante chino Oppo cuentan con esta particularidad, por ejemplo, el Oppo Reno 14 o el Find X9, si dispone de ella y desde el móvil, podremos controlar los dispositivos compatibles. De forma que si no tenemos a mano el mando a distancia o no lo encontramos podemos tomar el control de los ajustes.

Vinculando mandados a distancia | TecnoXplora

Pero antes de esto, tendremos que vincular nuestro móvil para que funcione correctamente. Un proceso de lo más sencillo, para el que debemos seguir los siguientes pasos:

Lo primero es verificar si nuestro móvil cuenta con infrarrojos, comprueba si está disponible la función “IR Remote” la cual podemos encontrar en los ajustes rápidos.

la cual podemos encontrar en los ajustes rápidos. Si está disponible, abre la app o descarga alguna app compatible desde la tienda de aplicaciones.

Selecciona el tipo de dispositivo que queremos controlar, ya sea un televisor, equipo de sonido o aparato de aire acondicionado, entre otros.

Apunta al dispositivo a una distancia de 1,5 metros o menos y toca el botón.

y toca el botón. Siguiendo los pasos que nos indica el asistente, hasta comprobar si funciona.

Procura no bloquear la señal infrarroja, por norma general esta se encuentra en la parte superior de nuestro móvil.

por norma general esta se encuentra en la parte superior de nuestro móvil. No será necesario repetir esta operación cada vez que queramos usar el teléfono como mando.

Una vez que el teléfono se ha vinculado, podremos realizar todas las funciones como si se tratara de un mando universal.

Aunque sí tenemos la opción de añadir otros dispositivos, para lo que debemos repetir el proceso con cada uno de ellos. Aunque debemos tener en cuenta de que no todos los modelos y fabricantes son compatibles, por lo que tendremos que probar si nos funciona o lo hace de forma parcial, ya que a veces solo permite acciones básicas como encender o manejar el volumen, no dejándonos acceder al resto de ajustes. Algo que debemos valorar de forma individualizada.

Si no funciona antes de darte por vencido, revisa que el sistema operativo de tu móvil esté actualizado, que los dispositivos que pretendes controlar cuentan con esta tecnología, que estás a la distancia adecuada y que no hay obstáculos que dificulten el envío de la señal. Los infrarrojos han sido durante mucho tiempo el método tradicional usado por los mandos a distancia. En la actualidad, cuando hablamos de dispositivos inteligentes, estos a su vez pueden ser controladas bien por bluetooth o wifi, por lo que si nos son compatibles con infrarrojos, podemos optar por otras opciones para realizar la misma operación.