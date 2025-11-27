Por qué deberías guardar las fotos que hace tu Google Pixel en la carpeta privada

Nuestros teléfonos móviles nos acompañan a todos lados y gracias a ellos llevamos más que un teléfono para hacer llamadas. Son nuestro asistente, oficina, podemos hacer fotos y videos e incluso puede ser a veces nuestro llavero o cartera, donde llevamos la documentación y las tarjetas de crédito. Por lo que debemos proteger la información que contiene y una forma de hacerlo con nuestras fotos es guardándose en una carpeta privada, te contamos cómo.

Guarda las fotos tomadas con tu Pixel en tu carpeta privada de Google Fotos

Uno de los servicios más populares es Google Fotos, la app de Google permite almacenar y gestionar todas las fotos y videos que hacemos con la cámara de nuestro móvil. La galería de la app está repleta de fotos de toda índole, pero no siempre queremos que nuestras fotos más privadas estén a la vista de todo el mundo. A menudo enseñamos y compartimos nuestras fotos, por accidente es posible que estas sean vistas por alguien que no queremos.

Guardando las imágenes en la carpeta privada dem forma automática | TecnoXplora

Para guardar estas fotos y vídeos, la app de Fotos de Google tiene la opción de crear una carpeta privada a la que solo nosotros tenemos acceso. Está protegida o bien por el PIN del móvil o con el patrón de desbloqueo.

Para guardar las imágenes y las fotos en esta carpeta, además de mover el contenido a esta de Google Fotos, tenemos la opción de hacer que de forma automática las fotos y videos que grabemos se guarden directamente en esta carpeta, de manera que nadie podrá acceder a ellos.

Para ello, desde la app de la cámara de nuestro móvil debemos seguir los siguientes pasos:

En la pantalla principal de la cámara, a la izquierda, junto al botón del obturador, encontramos el acceso a la Galería.

Al pulsar sobre este tenemos acceso a las últimas fotos y videos que hemos sacado.

Si mantenemos pulsado sobre este aparece un menú flotante en el que se incluyen dos opciones

en el que se incluyen dos opciones Galería de fotos, donde se guardan de forma predeterminada.

Carpeta privada, al que podemos acceder con el desbloqueo de pantalla.

al que podemos acceder con el desbloqueo de pantalla. Tras seleccionar esta opción, todos los videos que grabemos y las fotos que tomemos se guardarán de forma automática en esta carpeta.

Puedes comprobar que funciona correctamente, haciendo una foto o grabando un video.

Además, puedes verlas como habitualmente tocando en la miniatura, que aparece en la pantalla de la cámara.

Si quieres guardar más imágenes y otros contenidos en esta carpeta para mantener la privacidad de las mismas o sacar alguna, puede hacerlos desde la app de Google Fotos. Desde ahí puedes gestionar su contenido tal y como harías con el resto. Puedes cambiar el ajuste siempre que quieras y decir antes de inmortalizar un momento si quieres que se guarde en la biblioteca pública o en la carpeta privada. Esta es una nueva prueba de la integración entre aplicaciones de Google, la cual es cada vez mayor y proporciona al usuario una experiencia mucho más satisfactoria y completa.