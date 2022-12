Dale un toque personal a tus correos de Gmail con este sencillo truco

A pesar de que a día de hoy contamos con multitud de redes sociales, somos muchas las personas que utilizamos día a día Gmail. Esta herramienta que nos ofrece Google de forma gratuita es de lo más útil, y para situaciones como el trabajo es ideal. Pero puede que precisamente por este uso necesites hacer ciertos ajustes, como el de cambiar el nombre que se ve como emisor del correo. En el caso de que no sepas cómo llevar a cambio esta configuración, te vamos a dar los pasos a seguir para ello.

La herramienta Gmail ofrece a los usuarios multitud de opciones, y entre estas tienes la de poder cambiar el nombre del emisor, pero claro, lo que no ofrece es una guía para saber cómo hacerlo. Por si esto no fuera suficiente, tampoco se trata de un tipo de ajuste que salte a la plena vista. Eso sí, los pasos que te vamos a dar no son difíciles de seguir, lo cual verás más adelante.

Cómo cambiar el nombre de envío en Gmail

Gmail | Unplash

Antes de comenzar con los pasos que debes seguir, te recomendamos que recurras a la versión web de Gmail, pues el proceso es mucho más rápido y sencillo. A continuación, te dejamos con los pasos a seguir:

Entra de la forma habitual en tu cuenta de Gmail, y si no lo tienes guardado, escribe tus datos para abrir tu perfil.

Ahora que se ha abierto la interfaz de la herramienta de Google, localiza en la parte superior derecha el icono de ajustes, representado con la rueda dentada, y pulsa en este. Se abrirán las opciones que tienes en la parte derecha de la pantalla, entre las cuales tendrás que pulsar en Ver todos los ajustes.

Hecho esto, podrás ver todas las opciones de Configuración. En esta ocasión, la que necesitas se llama Cuenta e importación, donde tendrás que buscar el apartado Enviar como.

Ahora vas a poder ver cuál es el nombre que podían ver tus destinatarios, y cuando pulses en el enlace Editar datos, vas a poder cambiar el nombre para poner el que prefieras. Hecho el cambio, pulsa en Guardar Cambios y listo.

Sin duda, este es un proceso de lo más sencillo, y podrás configurar el nombre que hayas puesto todas las veces que lo desees. Gracias a esta configuración, los destinatarios no tendrán por qué ver el nombre completo de tu correo.

SEGURO QUE TE INTERESA: ¿TIENES MUCHOS CORREOS DE SPAM EN GMAIL? ASÍ PUEDES EVITAR QUE APAREZCAN