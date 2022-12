Cuidado con poner conceptos de broma al usar Bizum: estas son las palabras que tienes que evitar

Cada vez son más las personas que usan Bizum para realizar transferencias con usuarios de cualquier entidad de forma gratuita. Además, se ha convertido en uno de los métodos de pago más populares en España, y su uso se ha extendido rápidamente durante los últimos años gracias a su rapidez y facilidad de empleo.

Desde hace tiempo, cuando sales a comer con amigos o familia, lo más cómodo es que pague una persona y los demás le devolváis el dinero a través de esta aplicación. Sin embargo, a menudo, decides gastar una broma y poner conceptos inadecuados. Por lo que debes saber que la mayoría de las transferencias que tienen este tipo de conceptos son canceladas y van acompañadas de una llamada del banco para verificarlas.

De esta forma, Bizum ha aplicado un filtro automático que detecta los términos de riesgo que no se alineen con su política de uso y parezcan sospechosos de ser ilegal, por lo que la transferencia suele quedar anulada al instante. Aunque lo pongas como una broma, la aplicación no tiene manera de saberlo, por ello, debes evitar poner estos conceptos inadecuados para que la parte de tu cuenta no quede sin pagar.

Bizum | Tecnoxplora

Cuáles son las palabras que debes evitar

Este nuevo sistema está preparado para detectar palabras que puedan implicar actividades ilegales y que tengan que ver con armas, secuestros o drogas. De esta forma, si haces empleo de estos términos, la aplicación hará saltar este filtro y el dinero no se enviará, por lo que se acabaron las bromas entre amigos.

Si decides poner un concepto con estas palabras y el filtro no lo detecta, el banco puede decidir que la transferencia es de riesgo y congelarla. En caso de querer acompañar tu transferencia con algún chiste, siempre puedes adjuntar una foto graciosa, pero en ningún caso hagas uso de un concepto inofensivo.