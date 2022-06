Bizum: Cómo recuperar el dinero que has enviado por equivocación

La llegada de Bizum ha sido toda una revolución a la hora de realizar transferencias bancarias. La inmediatez de poder pasar dinero de una cuenta a otra en pocos segundos y su fácil funcionamiento, al solo necesitar un contacto en tu teléfono móvil que también comparta la aplicación, lo ha convertido en la forma más rápida de saldar pequeñas deudas entre amigos, pagar cuentas de restaurantes compartidas o recolectar dinero para hacer un regalo, entre otras funciones.

No obstante, esta rapidez de transferencia que caracteriza precisamente a la app, puede ser un arma de doble filo, ya que si te equivocas de contacto al hacer la transferencia o te equivocas en la cantidad de dinero que quieres enviar no tienes mucha posibilidad de reacción.

Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar. En el momento que una persona introduce un número de teléfono, la cantidad de dinero, el concepto y le da a continuar, ya no hay marcha atrás, el Bizum se ha realizado a pesar de que haya sido una equivocación a la hora de mandarlo a otro destinatario.

Bizum advierte en su página web que los usuarios deben "verificar que todos los datos sean correctos revisando la pantalla de comprobación. Una vez confirmado, estarán dando la aprobación al envío de dinero".

Por otro lado, es recomendable guardar los números de teléfono de los usuarios que van a recibir el dinero.

Los errores suelen ocurrir tanto a la hora de elegir destinatario o al indicar la cantidad. En ambos casos tendremos que buscar la forma de recuperar el dinero.

Los envíos por Bizum son inmediatos por lo que es muy importante revisar bien los datos antes de aceptarlos. Esto no quiere decir que no haya formas de recuperar nuestro dinero, aunque no son tan fiables como una buena comprobación previa de datos.

Formas de recuperar el dinero

La primera forma de recuperar el dinero por Bizum consiste en avisar a la persona que recibió el dinero por error y pedirle que nos lo devuelva. En este caso podemos solicitarle el dinero directamente desde Bizum, o hablar con ella y que nos reenvíe el dinero.

Otra forma para recuperar el dinero de Bizum es contactar con nuestra entidad bancaria. Tenemos que tener en cuenta de que los envíos de dinero se hacen en segundos por lo que el banco no podrá rechazar el envío. Este solo podrá analizar la situación y ver qué posibilidades existen para poder darnos alguna solución.

