Cómo vender fácilmente las entradas de conciertos y festivales

Seguro que en alguna ocasión has comprado la entrada a un concierto, un partido o un festival de música y luego no has podido ir. En ocasiones, algún amigo o conocido compra tu entrada y ¡problema solucionado! Sin embargo, en otras ocasiones, puede que te las veas y te las desees para conseguir deshacerte de la entrada y recuperar, al menos, el dinero invertido o parte de él.

Así que, si ni el boca a boca ni las redes sociales te sirven para vender las entradas, no desesperes, puede que haya una solución. Ticketswap es la aplicación que puede ayudarte en esta tarea. Básicamente, es una plataforma de compraventa de entradas para eventos musicales, festivales y más.

La aplicación está disponible para descargársela de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Una vez descargada, el usuario deberá registrarse y ofrecer unos datos básicos. Después ya se puede comenzar a buscar los conciertos de los que quieras comprar su entrada o, por el contrario, comenzar a publicar el tique de lo que quieres vender.

A la hora de ofrecer una entrada a otros usuarios, Ticketswap solicitará el DNI del vendedor, así como su cuenta bancaria para el posterior reembolso de dinero. Sin embargo, desde su página web se consideran una aplicación "segura" y sin precios abusivos.

En teoría, al vender una entrada, el sistema de Ticketswap registra el código de barras o el número de la misma, para que el vendedor no pueda reutilizarla, y así estafar al comprador. Además, solo permite al vendedor subir el precio un 20 % más de lo que le costó originalmente, evitando así la especulación.

Por otro lado, la aplicación también obtiene una comisión por la venta de cualquier entrada. El comprador paga una comisión de un 5 % a Ticketswap y un 3 % más de gastos de transacción. Por otra parte, el revendedor también deja de ganar un 5 % del importe de su tique una vez se ha vendido este.

En cuanto al resultado de las transacciones, Ticketswap tiene una valoración general de 4/5 estrellas. Sin embargo, también existen opiniones de usuarios de la aplicación descontentos porque los pagos tardan en efectuarse o porque algunas personas intentan defraudar a otras vendiendo entradas de años anteriores o utilizándolas antes que el comprador.

