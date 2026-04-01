LLEGA CON IOS 26.4
Cómo usar ChatGPT en tu coche con Apple CarPlay
Cómo usar ChatGPT en tu coche con Apple CarPlay gracias a iOS 26.4. Te explicamos cómo funciona la integración por voz y los pasos necesarios para utilizar este asistente manos libres mientras conduces de forma segura.
Cómo usar ChatGPT en tu coche con Apple CarPlay gracias a iOS 26.4. Te explicamos cómo funciona la integración por voz y los pasos necesarios para utilizar este asistente manos libres mientras conduces de forma segura.
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Buenas noticias si tienes un iPhone y un coche con Apple CarPlay. Y es que OpenAI ha actualizado su aplicación para que sea compatible con Apple CarPlay, permitiendo a los conductores interactuar con ChatGPT directamente desde la pantalla del vehículo mediante comandos de voz.
Sí, la IA sigue ampliando sus posibilidades, y ahora va a estar integrada en tu coche para que le saques el máximo partido en todo momento. ¿Cómo? creando una experiencia conversacional en manos libres para evitar distracciones.
Apple permite que ChatGPT se integre en CarPlay
Esta integración ha sido posible gracias a los cambios introducidos por Apple en iOS 26.4, versión en la que la compañía ha comenzado a permitir aplicaciones de conversación basadas en voz dentro de CarPlay.
Eso sí, Apple mantiene un control muy estricto sobre este tipo de apps para garantizar la seguridad al volante. Por este motivo, ChatGPT funciona principalmente mediante interacción por voz y no muestra contenido visual complejo ni interfaces que puedan distraer al conductor. Algo completamente lógico.
Respecto al funcionamiento de ChatGPT en Apple Carplay, lo cierto es que no tiene mayor misterio. Una vez conectado el iPhone al vehículo compatible con CarPlay, el usuario puede iniciar la app de ChatGPT y realizar preguntas o peticiones utilizando únicamente la voz.
Apple limita las categorías de aplicaciones disponibles en CarPlay a aquellas que no comprometen la seguridad del conductor. Entre ellas se encuentran apps de audio, navegación, comunicación o carga de vehículos eléctricos.
Eso sí, quédate tranquilo ya que ChatGPT no puede controlar funciones del coche ni del iPhone desde CarPlay. Su uso está orientado exclusivamente a la conversación y consulta de información.
Así que, viendo todo lo que ofrece, si tienes un teléfono de Apple y un coche con CarPlay, sigue estos pasos para sacarle más partido a ChatGPT.
Cómo usar ChatGPT en CarPlay
Actualiza tu iPhone a iOS 26.4 o posterior
Instala o actualiza la app de ChatGPT
Conecta el iPhone al coche compatible con Apple CarPlay
Abre la aplicación de ChatGPT desde la pantalla del vehículo
Utiliza la voz para hacer preguntas o solicitudes
Recibirás respuestas habladas sin necesidad de mirar la pantalla
Recuerda que no hay palabra de activación automática, debes abrir la app manualmente
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