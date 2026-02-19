ChatGPT Go, así es la IA más barata y con publicidad de Open AI

Hace unos meses, OpenAI lanzaba en India su versión más accesible del chatbot de ChatGPT. La IA más popular del mercado quiere ser más masiva con un precio asequible, aunque para disfrutar de ella tendremos que sacrificarnos y aceptar algo de publicidad. Vamos a conocer los detalles de un plan que seguramente acerca todavía más la IA y todas las herramientas que ya nos proporciona a un mayor número de personas en todo el planeta.

Plan barato y con publicidad

Este nuevo plan ha dejado de estar disponible solo en India a llegar a otros 170 países, entre ellos España. Por tanto, ya es posible suscribirse a este plan de ChatGPT en nuestro país y empezar a disfrutar de sus potentes herramientas, aunque con un condicionante importante. El nuevo plan ya está disponible en nuestro país y se posiciona entre el gratis y el Plus.

Tal y como detalla OpenAI, este nuevo plan contará con seis puntos clave, y que son sus principales ventajas, tal y como las describe la empresa que lidera Sam Altman:

Explora los temas en profundidad

Chatear más tiempo y cargar más contenido

Crea más imágenes para tus proyectos

Consigue más memoria para respuestas más inteligentes

Recibir ayuda con planificación y tareas

Explorar proyectos, tareas y GPT personalizados

Lo llamativo en este caso, es que el nuevo plan, que en España tiene un precio de 9,99 euros, por lo tanto, 13 euros menos que el modelo Plus, como advierte OpenAI, puede contener publicidad. Por tanto, como hemos visto ya en tantas plataformas de streaming, cabe la posibilidad que al pagar menos tengamos que lidiar con publicidad, algo que hasta ahora no estaba presente en el uso del chatbot. Pero como es habitual, las tecnológicas juegan a ponernos el caramelo en la boca para quitárselo en el momento culminante. Y eso parece que es lo que nos va a pasar si pagamos esta variante barata, tenemos que aguantar los anuncios.

Según ChatGPT, parece que la publicidad de momento va a formar parte de una prueba, que no afectará a los usuarios de los planes Plus, Pro Business y Enterprise. De hecho en la propia página de planes de OpenAI se advierte de que los anuncios solo aparecerán en la versión Go. La principal ventaja de este nuevo plan, es la posibilidad de disfrutar de herramientas y funciones de las versiones avanzadas a un precio más asequible, aunque para ello en algún momento sea necesario comenzar a ver anuncios.

Aunque estos anuncios no van a aparecer de inmediato en el uso de ChatGPT Go, cuando lo haga, por lo que hemos conocido, esta aparecerá al final de las respuestas, y siempre que haya aparecido en los chats algún tipo de producto o solución del que se pueda hacer publicidad. Así que parece que OpenAI quiere comenzar a monetizar lo antes posible sus enormes inversiones en infraestructura para toda su maquinaria detrás de una de las IA más potentes del planeta.