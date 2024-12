YouTube trabaja en una nueva función que te hará estar horas frente a la pantalla

YouTube es la plataforma de vídeos más utilizada. Y tras la próxima función en la que están trabajando, está claro que Google quiere que pases horas frente a la pantalla disfrutando de todo tipo de contenidos.

Tal y como han informado desde 9to5Google, parece que el gigante con sede en Mountain View está trabajando en una nueva función llamada Play Something, y que podríamos traducir como “Reproduce algo”.

Como podrás imaginar por su nombre, hablamos de una herramienta que te ayudará en esos momentos en los que no sabes qué ver en YouTube. Veamos cómo funciona esta nueva función, porque pinta muy bien.

Así es Play Something de YouTube

Para empezar, esta herramienta contará con un botón dedicado y que nos permitirá acceder a contenido acorde a otros que ya hayamos reproducido. De esta manera, no tendremos que volvernos locos hasta encontrar algo que interese: YouTube se encargará de ello por nosotros.

Respecto al botón, es una herramienta flotante que estará situada en la parte inferior derecha de la interfaz. De momento solo se está probando en la versión de YouTube para Android, pero si la prueba sale adelante, acabaría estando disponible tanto en la versión de escritorio, como en las apps de YouTube para dispositivos móviles.

¿Y qué pasa cuando pulsas en el botón? Verás que la aplicación lanza un vídeo en un reproductor vertical, y que recuerda mucho a los Shorts de YouTube.

Con ello, puedes ir viendo si te interesa, o apostar por otro contenido. Además, una vez se abre esta interfaz, verás que hay botones de Me gusta y No me gusta, para mejorar la clasificación e ir enviando contenidos más acordes a tus intereses.

Tampoco faltarán botones de compartir, perfecto si ves algo que te gusta y lo quieres enviar a algún amigo o ser querido, y un botón de Comentar que, como su nombre indica, servirá para que puedas dejar tu comentario en el vídeo.

Cuándo llegará esta nueva función de YouTube

La extensión de Chrome más utilizada para hacer capturas de YouTube dejará de funcionar muy pronto | Unplash

Eso sí, no hay que lanzar campanas al vuelo todavía. Queda mucho camino hasta que llegue, ya que actualmente Play Something de YouTube está en fase experimental. Así que habrá que esperar unos meses hasta que YouTube implemente esta función de forma definitiva.

Pero la idea no es mala en absoluto, y estamos seguros que otras alternativas a YouTube no tardarán en implementar un sistema semejante que nos ayude a la hora de ver algo en la plataforma de turno.