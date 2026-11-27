Apple cuenta con un extenso catálogo de música en streaming en calidad Hi-Fi sin sobrecoste adicional. Aunque la compañía cuenta con su propio códec de audio, el ALAC (Apple Lossless Audio Codec), el cual comparte con los dispositivos de su ecosistema. Aunque existe una solución para los usuarios de Windows de sacarle el máximo partido, te contamos cómo.

Disfruta de música en calidad Hi-Fi con Apple Music en tu PC

Los amantes de la música, la calidad del sonido de la misma es algo a lo que no renuncian. Es por ello que existen formatos y códecs que permiten la comprensión del archivo digital sin pérdida; esto es conocido como lossless.

Mejorando la calidad del sonido | Tecno

En formatos de audio tradicional como AAC a 256 kbps, para reducir el tamaño de los archivos, se eliminan datos y frecuencias, algo que no sucede al cambiar a otros formatos sin pérdida.

En formatos como el ALAC no se pierden los detalles de la grabación original, teniendo acceso a las pistas y cómo las concibieron productores y artistas. Además, se obtiene un rango dinámico superior, lo que se traduce en agudos cristalinos y graves más definidos.

Para adaptarse al hardware del usuario, Apple dispone de dos categorías de audio. Por un lado, audio sin pérdida (lossless): Resoluciones de hasta 24 bits a 48 kHz. además de la alta resolución sin pérdida (Hi-Res Lossless): Resoluciones superiores, alcanzando hasta 24 bits a 192 kHz.

Para que podamos disfrutar de todo el potencial, debemos cumplir con algunos requisitos de hardware, entre los que se encuentra el uso de dispositivos con cable, ya que los sistemas de transmisión inalámbrica comprimen el audio al no disponer de ancho de banda suficiente. Por otro lado, es necesario el uso de un DAC externo (conversor digital a analógico) para descodificar las frecuencias de alta resolución sin pérdida, siempre y cuando estas sean superiores a 48 kHz, que es el límite de Windows a la hora de procesar el audio.

Una opción que, de forma predeterminada, no se encuentra activa, por lo que tendremos que acceder a la app de Apple Music para activarla y optimizar los recursos; para ello solo debemos seguir los siguientes pasos.

Desde Windows en la app de Apple Music.

en la app de Apple Music. Accede a los ajustes desde la parte superior de la barra lateral.

Pulsa sobre “ Reproducción ”.

”. Busca entre los ajustes “ audio sin pérdida” y activa el botón.

y activa el botón. Al hacerlo, nos ofrece dos opciones de configuración: “Transmisión” y “Descarga”.

En estos apartados tenemos la opción de elegir la opción de alta resolución sin pérdida (ALAC de hasta 24 bits/192 kHz).

Un ajuste que nos ofrece una mayor calidad de audio, al mismo tiempo que consume más recursos. Ya que estos archivos ocupan más espacio cuando los descargamos en nuestros dispositivos, al mismo tiempo que gastan un mayor volumen de datos al reproducirlos en streaming, un pequeño precio a pagar.