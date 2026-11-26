Gestionar los mensaje y notificaciones que no dejan de llegar a nuestro teléfono móvil puede ser un tarea interminable y agotadora. Para ayudarnos a gestionarlas Google Pixel 11 integra una nueva función con la cual llevarlo a cabo será mucho más sencillo.

Activar los resúmenes de IA

Son muchas la notificaciones y mensajes los que recibimos a lo largo del día. Estas se acumulan en la barra de notificaciones a la espera de ser atendidas. La mayoría de las veces esto supone invertir un valioso tiempo, pulsando sobre estas y abriendo las aplicaciones para comprobar su contenido, lo que suele ser una tarea tediosa. La incursión de la inteligencia artificial de forma nativa en los sistemas operativos lo cambia todo, ya que esta puede ofrecernos resúmenes de casi todo.

Resumen de notificaciones en Pixel 11 | TecnoXplora

Con el resumen de las notificaciones impulsado por inteligencia artificial los textos extensos y las conversaciones en los diferentes grupos se resumen y condensan de forma automática, con lo que podemos atenderlos de un solo plumazo sin necesidad de tener que abrir las aplicaciones.

Al utilizar este tipo de herramienta lo que más no preocupa es la privacidad. Lo que en esta caso no es problema ya que funciona de forma local procesando la información desde el propio dispositivo sin que los mensajes se envíen a servidores externos.

Aunque debemos tener en cuenta de que al estar automatizado en el teléfono se pueden producir errores de interpretación ocasionales. Por lo que si queremos saber con exactitud el contenido de los mensajes siempre es recomendable abrir los chat para leerlos directamente y evitar malentendidos.

Activar estos resúmenes es muy sencillo y tenemos la opción además de varias formas de hacerlo.

Una de las formas es directamente desde el aviso que recibimos en el panel de notificaciones. Es habitual recibir esta cuando estamos frente a una conversación extensa las cuales son perfectas para resumir.

Es habitual recibir esta cuando estamos frente a una conversación extensa las cuales son perfectas para resumir. Si no recibes la notificación que nos sugiere su activación, siempre podemos hacerlo de forma manual a través de los “ ajustes ”

” Desde el apartado “notificaciones” donde debemos activar la opción “resúmenes de notificaciones”

donde debemos activar la opción Desliza el interruptor junto a este para habilitar esta función.

Además de activarlo, tenemos la opción de personalizarlo eligiendo las aplicaciones en las que queremos que se aplique y en cuales no. Pulsando sobre “gestionar aplicaciones” podemos seleccionar las app como el correo o las de mensajería, para resumir los mensajes de la familia o amigos. Mientras que mantenemos la integridad de los mensajes cuando se trate de herramientas de trabajo, aplicaciones bancarias o de la administración, donde cualquier información es muy valiosa.

Pasando del más absoluto caos en un entorno en la que la información es clara y seleccinable. Una nueva funcionalidad una vez programada, nos ahorra tiempo al mismo tiempo que favorece el merecido descanso digital, al mismo tiempo que mantiene la privacidad de nuestros mensajes