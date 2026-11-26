OPPO renueva su ecosistema con la llegada de ColorOS17, la nueva versión de su capa e personalización que se construye sobre Android 17. Esta se encuentra en pleno despliegue y los usuarios con dispositivos compatible lo irán recibiendo desde noviembre hasta el primer trimestre de 2027. Una nueva versión que implica un motor gráfico renovado y la integración de una inteligencia artificial más proactiva.

Novedades ColorOS 17

Esta nueva actualización destadca por contar con un diseño mucho más fluido y natural. Para conseguirlo se ha integrado Luminous Rendering Engine, con una arquitectura de renderizado en la que se combinan una interfaz con animaciones continuas, eficientes y efectos de luz. Permitiendo a los elementos tener una respuesta flexible en la que son capacen de rebotar dinámicamente al tacto, estirarse y comprimirse para adaptarse a la pantalla.

Nuevo Color Os 17 | TecnoXplora

Una de las incorporaciones que cabe destacar son los temas de flujo, lo que implica un renovado lenguaje visual, que encontramos en aplicaciones del sistema como ajustes con la incorporación de un sistema de navegación mediante islas flotantes. En este aspecto también cabe destacar el reloj fluido que encontramos en la pantalla de inicio, así como las alertas en directo, las cuales cuentan con un acabado traslucido inspirado en las nubes y efectos de luz adaptativos tanto para los temporizadores, alarmas, música u OPPO Share.

Gracias al motor Laminar Flow la memoria se reparte de una forma más inteligente adaptándose en cada momento a las necesidades. Proporcionando un funcionamiento fluido tanto en las app que estemos usando en ese momento cono en los trabajos en segundo plano.

Un nuevos sistema en el que OPPO AI cobra gran importancia, siendo ahora mucho más proactiva y personalizada, ya que ahora funciona como agente del propio sistema. En este apartado hay que hacer una especial mención a la nueva aplicación de Traducción con IA cuyo principal cometido es la traducción de voz, texto y fotos desde la barra inferior, mejorando la traducción en tiempo real y con un nuevo soporte para idiomas como el alemán, francés y japonés entre otros. Permitiendo además la tracucción de textos directamente desde fotografías.

En lo que respecta a la productividad la introducción de una herramienta de escaneo, co la cual podremos convertir cual documento en papel en uno editable en el que se respetan todos sus contenidos, como tablas, titulares y en el que podremos combinar archivos y exportarlos como PDF. Además de incluir otras opciones como la salida de audio simultánea desde varias app al mismo tiempo, el cambio de SIM cual mediante IA o la optimización de la red.

Una nueva actualización en pleno despliegue que nos solo afecta a dispositivos de OPPO sino que también llega a otros dispositivos como OnePlus, y realme entre los que se encuentran los siguientes modelos.