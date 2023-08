Cómo hacer un reinicio de emergencia en Windows 11

No hay nada más desesperante que un ordenador que no funciona con normalidad. Por suerte, contamos con todo tipo de herramientas para solucionar este problema y una de ellas es realizar un reinicio de emergencia en Windows.

Antes de continuar queremos decirte que este sencillo truco que te vamos a enseñar es completamente compatible tanto con Windows 11 como con Windows 10, por lo que independientemente de la versión del sistema operativo que utilices vas a poder realizar un reinicio de emergencia en tu ordenador de sobremesa o portátil.

Cómo hacer un reinicio de emergencia en tu ordenador con Windows

Tal y como podrás comprobar más adelante, hay tres formas diferentes de hacer un reinicio de emergencia en el caso de que tu ordenador no esté funcionando en las mejores condiciones y no puedas hacer un reinicio tradicional.

Ordenador con Windows 11 | Unplash

Además, y como podrás ver, el proceso no tiene mayor misterio, por lo que te recomendamos tener este tutorial a mano donde te vamos a enseñar tres formas diferentes de reiniciar un ordenador con Windows si no lo puedes hacer de la forma tradicional.

Reinicio desde el Administrador de Tareas

Presiona Ctrl + Shift + Esc o Ctrl + Alt + Del y elige "Administrador de Tareas".

Ve a la pestaña "Archivo" en la esquina superior izquierda.

Elige "Ejecutar nueva tarea".

Escribe shutdown /r /f /t 0 y pulsa "Aceptar". Esto reiniciará tu sistema

inmediatamente.

Usar el Menú Inicio

Haz clic en el botón "Inicio" o presiona la tecla Win en tu teclado.

Elige el icono de "Encendido".

Mantén presionada la tecla Shift mientras haces clic en "Reiniciar". Esto abrirá el menú de opciones de inicio avanzadas desde donde puedes realizar tareas de recuperación o solución de problemas.

Usar el Símbolo del Sistema

Abre el Símbolo del Sistema como administrador.

Escribe shutdown /r /f y presiona Enter. Tu sistema se reiniciará inmediatamente.

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, como último recurso, puedes mantener presionado el botón de encendido de tu ordenador durante unos 5-10 segundos hasta que el equipo se apague completamente. Luego puedes volver a encenderlo.

Este método no es recomendable a menos que sea estrictamente necesario, ya que podría causar pérdida de datos o daños al sistema. Pero si no tienes más remedio, por lo menos ya sabes cómo hacer un reinicio de emergencia.

Has podido ver, no te van a faltar opciones a la hora de realizar un reinicio de emergencia en Windows 10 o Windows 11, por lo que no dudes en seguir ese sencillo tutorial paso a paso.