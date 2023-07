Cómo usar la calculadora de Windows sin abrir la app

Una de las herramientas más útiles que encontramos en nuestros ordenadores es la calculadora. Hay momentos en los que por sencilla que sea la operación, no tenemos un segundo para pensar y necesitamos echar mano de ella. Si quieres realizar estas operaciones sin abrirla puedes usar este sencillo truco.

Usa la calculadora el Windows sin abrirla

Los sistemas operativos y aplicaciones esconden multitud de trucos que podemos usar para agilizar nuestro trabajo. Aunque puede parecernos que el tiempo que nos ahorramos con estos atajos es muy poco. Si vamos acumulando segundos de aquí y de allá nos damos cuenta de que al cabo de las horas y los días perdemos mucho tiempo en pasos intermedios y es procedimientos innecesarios. Algo que podemos evitar fácilmente con la ayuda de accesos directos y otras acciones como el truco que te vamos a contar a continuación.

Truco calculadora de Windows | TecnoXplora

La calculadora no es una herramienta que tengamos siempre a mano, aunque siempre podemos poner un acceso directo en la barra de tareas para tenerla más cerca. La forma más rápida de acceder a ella es usar la herramienta de búsqueda. De este modo no tenemos que navegar por los menús en su búsqueda. Tan sencillo, como pulsar sobre el icono de la lupa y su nombre para que aparezca. Además de ayudar a localizarla, servirá para llevar a cabo este sencillo a la vez que curioso. Generalmente cuando buscamos, si no escribimos correctamente no hallamos respuestas. Pero en este caso, cometer errores a la hora de búsqueda tiene su recompensa.

Así que haz la prueba, pulsa sobre el icono de la lupa, y en la barra prueba a escribir de forma incorrecta la palabra calculadora. El resultado es de lo más sorprendente, en la columna de la izquierda tenemos la opción de abrirla pulsando sobre el icono de la misma.

Mientras que a la derecha obtenemos el resultado de nuestra búsqueda, que incluye desde resultados desde los que podemos acceder una calculadora en Internet o para nuestra sorpresa una calculadora. Aunque es una versión básica desde la que podemos realizar operaciones sencillas sin necesidad de abrirla, simplemente pulsando sobre sus teclas. Ya que es totalmente funcional. Todas nuestras necesidades de operaciones básicas están cubiertas ya que esta incluye operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir, así porcentajes y paréntesis para formular operaciones algo más complejas.

Son muchas las opciones con las que funciona este truco, pues tenemos margen para jugar con el error, calcutadora, calculidora o calculedora entre otras. Pero no todo vale. Resulta cuanto menos curioso que no nos ofrezca la posibilidad de utilizar el corrector ortográfico y directamente nos deje operar. Aunque seguro que tratamos de escribir mal el nombre y lo hacemos correctamente, momento en el cual nos da la opción para pulsar y abrir la calculadora, algo que puede que no tenga mucho sentido. Por lo que en este caso merece totalmente la pena escribir de forma incorrecta.