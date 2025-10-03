Cómo crear un carrusel de fondos de pantalla en tu móvil Oppo

Las opciones de personalización de los móviles Android son infinitas. A través de los diferentes ajustes que nos ofrece el sistema, podemos transmitir nuestra personalidad a los dispositivos de una forma fácil y rápida. Como es el caso de los fondos de pantalla, donde ahora además podemos crear carruseles de fondos, como en el caso de los teléfonos Oppo.

Crea un carrusel de fondos para tu teléfono Oppo

Además de los fondos estáticos, podemos establecer una serie de fondos dinámicos que cambian de forma automática y se van repitiendo. Algo que podemos conseguir produciendo un carrusel de imágenes, con nuestras fotos preferidas, fotos originadas por Inteligencia Artificial o todo lo que se nos ocurra, para darle un toque personal y divertido.

Creando carruseles de imágenes | TecnoXplora

Para crear la sucesión de imágenes para el fondo de pantalla, lo haremos del mismo modo que solemos establecer los fondos de pantalla. Para acceder al menú de personalización, mantén pulsada la pantalla de tu móvil, y sigue los siguientes pasos.

Al hacerlo nos aparecen las opciones de configuración donde debemos seleccionar fondos de pantalla.

donde debemos seleccionar fondos de pantalla. Esto nos da acceso a un nuevo menú desde el cual podemos optar por usar los fondos predeterminados que nos ofrece Oppo o usar algo mucho más personal.

que nos ofrece Oppo o usar algo mucho más personal. En la parte superior derecha de la pantalla, encontramos el botón “ carrusel de fondos de pantalla”

Pulsa sobre este, para acceder a sus opciones de configuración y elegir las imágenes que lo compondrán.

que lo compondrán. En la parte superior encontramos los ajustes .

. El modo carrusel, muestra solo fondos personalizados . Para ello debemos elegir las categorías de los fondos en los que estamos interesados.

. Para ello debemos elegir las categorías de los fondos en los que estamos interesados. Podemos además activar una opción que permite mostrar, en la parte inferior de la pantalla de bloqueo, las descripciones de las imágenes que aparecen.

En la parte inferior, en el apartado fondos de pantalla, aparecen las imágenes que podemos añadir a nuestro carrusel. Además de las predeterminadas, tenemos la opción de añadir más imágenes.

Pulsa sobre tus imágenes preferidas para añadirlas.

para añadirlas. ahora el botón aplicar para que el carrusel se active.

De manera que, cuando la pantalla se bloquee, comenzarán a rotar las imágenes de forma automática en la pantalla. Dependiendo del número de imágenes que compongan nuestro carrusel, estas se mantendrán visibles más o menos tiempo. Este se ejecutará de forma ininterrumpida una y otra vez, hasta que cambiemos de nuevo la configuración de los fondos. O desbloqueamos nuestro móvil, volviéndose a activar en el momento en que volvamos a bloquearlo.

Una funcionalidad que le da un toque más atractivo, al mismo tiempo que cuida la salud de nuestra pantalla, ya que al ser estático no permanecen de forma continua los mismos píxeles. Aunque puede que su uso influya en la autonomía de nuestro móvil, consumiendo algo más de batería de lo habitual. Al igual que se incrementa el consumo de la memoria RAM. Aunque en este caso, este consumo es bastante reducido si lo comparamos con otros fondos dinámicos que permanecen en constante movimiento.