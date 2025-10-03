WhatsApp: así puedes reaccionar y levantar la mano en videollamadas

Al igual que sucede cuando nos reunimos con amigos o compañeros de trabajo, poner orden en las videollamadas grupales es importante. Para mantener una conversación fluida y en la que no se pierda la información. Para ello, WhatsApp ha incluido en sus videollamadas una interesante funcionalidad.

Levanta la mano y reacciona en videollamadas

La app de mensajería instantánea, no deja de sorprendernos con nuevas y mejoradas funciones. Su continuo desarrollo da como fruto, este tipo de mejoras con las que comunicarnos sea más fácil e intuitivo. Desde la pandemia, el uso y desarrollo de las aplicaciones de videollamadas ha ido creciendo de forma exponencial. Una tecnología que en su momento les salvó la vida y que ahora se sigue usando de forma frecuente para ver los rostros de aquellas personas con las que mantenemos una conversación. Lo que lo convierte en un método de comunicación mucho más personal y humano. Y es por ello, que sigue recibiendo actualizaciones y nuevas funciones, con las que mejorar la experiencia de usuario.

Cuando mantenemos una conversación con varias personas a la vez, puede llegar un momento en que no seamos capaces de seguir la conversación. Para evitar estas situaciones, las aplicaciones de videollamadas tienen una interesante funcionalidad que permite pedir turno para participar. Lo que se conoce como levantar la mano. De manera que mientras que el resto habla, podemos pulsar esta opción para pedir turno para expresar nuestras opiniones. De manera que se modera el debate y conseguimos que la conversación sea mucho más ordenada y fluida.

Una opción que encontramos en la parte inferior de la pantalla en las videollamadas realizadas desde la versión de escritorio, y pulsando en el icono de los tres puntos junto al icono de la cámara en la versión móvil. Así desplegamos una ventana, desde la que podemos pedir turno para participar. En este mismo menú, encontramos además otra nueva funcionalidad, con la que las conversaciones serán más amenas y en las que podemos experimentar con la comunicación no verbal, como son las reacciones.

Esta función es de sobra conocida por los usuarios, permite expresar nuestras emociones a través de emoticonos. Al pulsar sobre el icono de los tres puntos, en la parte superior de este nuevo menú, encontramos una selección de emojis de los más usados habitualmente en las reacciones, como son pulgar arriba, el corazón, la cara que llora de risa, la sorpresa, la pena y las palmas enfrentadas.

Reacciones que podemos usar en cualquier momento durante la conversación, para intervenir sin interrumpir a la persona que esté hablando en cada momento. Lo que ameniza y hace mucho más distendidas las conversaciones. Unas nuevas funcionalidades incluidas en la nueva actualización de la app, que se encuentra en pleno despliegue. Por lo que si aún no lo has recibido tendrás que esperar a que llegue la actualización a tu dispositivo. Debemos recordar que los primeros en recibir estas nuevas funciones son los usuarios inscritos a la versión beta de la aplicación.