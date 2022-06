Cómo convertir el flash de tu móvil en una luz de discoteca

El móvil nos acompaña a todos lados, se ha convertido en nuestro fiel compañero sin el cual no podemos vivir. Mantenernos conectados, consultar cualquier duda o mantenernos entretenidos con algunos de los usos que frecuentemente solemos darle. Pero son muchas más cosas que podemos hacer. Como llevarnos la fiesta a cualquier parte, te contamos cómo.

Luces de discoteca

Durante el verano solemos pasar más tiempo de ocio, el buen tiempo y las altas temperaturas invitan a disfrutar y alargar mucho más los días, pasar más tiempo fuera de casa o quedar con los amigos para hacer una fiesta. Algo en lo que puede de ser de gran ayuda la app que te contamos a continuación. Con un dispositivo móvil tenemos todo lo necesario para montar la mejor de las fiestas, Ya sea a través de los propios altavoces del teléfono o en compañía de unos altavoces Bluetooth podemos poner la música a tope para comenzar a bailar. Gracias a las listas de reproducción de las plataformas de música en streaming, no hacer falta estar de DJ, para escuchar una selección de música de fiesta o cualquiera que sea la temática de la fiesta.

Para darle un toque más discotequero solo nos falta poner un poco de luz a nuestra fiesta. Esto lo conseguimos con la ayuda de aplicaciones con las que podemos convertir nuestro móvil en una autentica bola de discoteca y crear patrones de luz con las que animar el ambiente. Se trata de una aplicación con la que podemos dar un toque festivo con luces de discoteca. Está convierte el flash de nuestro móvil en un potente cañón con los que proyectar luces de fiesta. Se trata de Flash de discoteca y está disponible para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google.

Una vez que la instalamos en nuestro móvil esta lo convierte en una auténtico Estroboscopio con el que darle un toque de luz a nuestras fiestas. Con esto conseguimos dar ambiente de discoteca a cualquier lugar donde nos encontremos ya sea en nuestra casa, un concierto o festivales, tan populares ahora en verano. Dispone un total de 9 programas diferentes en las que las luces emiten luz blanca que se mueve a diferentes velocidades, además de un modo en el que lo hará siguiendo el ritmo de la música. Con lo que conseguimos un efecto similar al de las luces de discoteca. Cada uno de los programas está identificado con números del 1 al 9 elige el que más te gusta y cámbialo en cualquier momento, tan solo pulsando en cualquiera de los números.

Eso sí, debemos tener en cuenta de que la luz que emite es de color blanco ya que hace uso de la linterna para crear los efectos de luz. Lo cual consigue con diferentes pulsaciones de luz. Aunque nos pueda parecer lo contrario, la aplicación no consume demasiada energía que ya no desarrolla toda la potencia de la luz. Y podemos usarlo con toda seguridad, ya que no sobre carga en exceso nuestro teléfono móvil. Con esta aplicación estamos preparados para disfrutar el verano y que empiece la fiesta.