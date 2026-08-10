Cómo compartir archivos entre un móvil Android y un iPhone cuando no hay Wifi

La solución más sencilla para compartir archivos entre teléfonos con distinto sistema operativo es el uso del WiFi o los datos móviles. Ya sea a través de aplicaciones como el correo electrónico o de mensajería. Pero qué sucede cuando no tenemos acceso a estos. La respuesta la tenemos en una app nativa en Android, a continuación, te contamos cómo compartir archivos desde un teléfono Android con un iPhone.

Quick Share, iOS y la transferencia sin internet

Atrás quedaron los ecosistemas cerrados en los que era imposible compartir sin tener conexión a internet o acceso a una red WiFi. La compatibilidad de los sistemas es algo en lo que se ha estado trabajando y por fin ha dado sus frutos. Gracias a aplicaciones como Quickshare, tenemos la opción de enviar archivos de forma rápida e inalámbrica no solo con otros Android, también que también podemos hacer lo propios con un iPhone.

Compartiendo archivos con un iPhone desde un teléfono Android | TecnoXplora

La app funciona a través de la combinación de varias tecnologías, por un lado el Bluetooth para localizar los dispositivos cercanos compatibles. Una vez localizado el dispositivo que recibirá los archivos, hace uso de Wi-Fi Direct, en el caso de Android y de AirDrop si se trata de un iPhone. De manera que este los dos dispositivos se crea una conexión inalámbrica directa entre ambos de alta velocidad.

Para enviar archivos desde un teléfono Android a un iPhone , lo primero es preparar el dispositivo receptor.

, lo primero es preparar el dispositivo receptor. Abra AirDrop manteniendo pulsado el recuadro de conexiones.

manteniendo pulsado el recuadro de conexiones. Selecciona la opción “todos durante 10 minutos”, para que sea visible para otros dispositivos.

para que sea visible para otros dispositivos. Desde el teléfono Android, Selecciona el archivo y pulsa el botón compartir para seleccionar Quick Share.

y pulsa el para seleccionar De forma automática, comenzará el escaneo en busca de dispositivos compatibles.

Una vez concluido este, aparecerá el nombre del iPhone en la pantalla, seleccionalo.

en la pantalla, seleccionalo. Si la conexión es exitosa, recibirás una notificación en el iPhone que debemos aceptar, momento a partir del cual comenzará la transferencia.

Si nuestro teléfono aunque no cuenta con la integración nativa con AirDrop, tenemos la opción de generar un código QR, que escaneamos con el Iphone. Aunque de este modo sí necesitaremos conexión a Internet.

Un proceso que no es bidireccional, ya que el protocolo de seguridad de Airdrop no permite la transferencia sin Internet de forma nativa, para hacerlo, debemos de acudir a aplicaciones de terceros como Local Send que debemos instalar en ambos dispositivos

El proceso de envío a través de esta app es similar, ya que debemos conectar ambos dispositivos una vez establecida la conexión enviar los archivos.

De esta forma conseguimos derribar la barrera histórica que ha separado ambos ecosistemas cuando se trata de compartir información. Lo cual permite el uso de alternativas con conexiones de alta velocidad sin depender de redes externas, siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren cercanos. Siendo además un sistema seguro y que preserva al máximo la privacidad.