Cómo bloquear automáticamente tu PC cuando te alejas de él

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es la privacidad de los datos y sus dispositivos. Esto también se aplica a la pantalla de nuestros ordenadores. Más allá de las contraseñas, la privacidad de nuestra pantalla es crucial, tanto es así que incluso se han desarrollado pantallas para dispositivos móviles que no permiten las miradas furtivas de las personas que nos rodean. Mientras que estas llegan a nuestros PC podemos proteger el contenido de la pantalla usando otros métodos.

Bloque el PC cuando te alejas

A menudo nos movemos dejando la pantalla de nuestro ordenador a la vista de todos, olvidando usar la combinación de teclas para apagarla. Para evitar esta situación tenemos a nuestra disposición una funcionalidad, que de forma automática se encarga de protegerla sin ni siquiera mover un dedo, se trata del bloqueo dinámico.Esta funcionalidad funciona usando la conectividad Bluetooth de nuestros dispositivos, así como en la proximidad con nuestro teléfono móvil. De manera que cuando nos alejamos y llevamos con nosotros el teléfono, el ordenador detecta que la señal va descendiendo hasta llegar a un umbral específico. Esto determina que te has ausentado y de forma automática procede a bloquear la sesión.

Añadiendo dispositivos Bluetooth | TecnoXplora

Pero antes de que esto suceda, debemos configurar la conexión Bluetooth, algo para lo que no es necesario tener conocimientos técnicos. Para lo que iremos a la configuración de Bluetooth de nuestro ordenador para emparejar el móvil. Del mismo modo que hacemos con unos auriculares.

Con los dispositivos vinculados, se accede a la configuración de las “ cuentas ” desde el PC.

” desde el PC. Donde localizamos “opciones de inicio de sesión”

En este encontramos un apartado llamado “bloqueo dinámico”

Marca la casilla junto a este. Esto permite a Windows bloquear automáticamente cuando no estás.

cuando no estás. Una herramienta que nos ofrece una serie de ventajas, sobre todo a lo que se refiere en términos de seguridad pasiva.

Incluso gracias a los estándares de Bluetooth de baja energía no notaremos el gasto.

También podemos llevar a cabo este procedimiento con otros dispositivos, el Apple Watch es otro de los dispositivos que podemos usar para conseguir el mismo resultado.

De manera que cuando volvamos junto a nuestro ordenador no nos quedará otra que desbloquear a través del uso de nuestro PIN, contraseña o huella dactilar, por lo que nadie que no seamos nosotros tendrá acceso a la información. Aunque el principal inconveniente de esta funcionalidad es el intervalo de 30 a 60 segundos que tarda en activarse después de la pérdida de señal. Por lo que sí tenemos información sensible lo más recomendable siempre es el bloqueo de forma manual. El bloqueo dinámico es una solución de seguridad para nuestros día a día. Una funcionalidad que no sustituye al hábito de asegurar el equipo nosotros mismos, pero que es de gran ayuda para remediar los olvidos y nos brinda cierta tranquilidad.