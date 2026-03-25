Spotify estrena SongDNA para desvelar toda la magia detrás de cada canción

La plataforma de música en streaming más popular del mundo acaba de anunciar una nueva funcionalidad que llega directamente a sus usuarios Premium. Estos van a poder acceder ahora a numerosa información relacionada con la música que escuchan, pudiendo conocer muchos más detalles sobre ella y sobre cómo fue concebida. Esta función revela detalles sobre productores, compositores y samples, permitiendo navegar por un mapa de influencias que vincula a distintos artistas y géneros.

¿Para qué sirve SongDNA?

Como su propio nombre indica, se trata de compartir con los usuarios el ADN de cada canción, esa información que nos dice por qué un tema es único, no solo por lo que escuchamos de él, sino por todo lo que sabemos sobre ella. Y eso es precisamente lo que nos ofrece la nueva funcionalidad de Spotify.

SongDNA en acción | Spotify

La plataforma quiere brindar un reconocimiento formal a todo el equipo técnico detrás de cada obra, basándose en datos proporcionados por los propios creadores. El funcionamiento de esta característica para muchos es similar al de About the Song, otra característica interesante de la aplicación de música. Pero mientras About the Song se centra específicamente en contar la historia particular detrás de un tema específico, SongDNA va un paso más allá y según la plataforma, transforma cada canción en una experiencia inmersiva de exploración.

Viene a ser una experiencia que nos mete de lleno en el universo que rodea a la canción, un lugar interactivo donde los fans de la canción pueden conocer las conexiones de la canción, así como los colaboradores, samples, versiones e influencias. Se trata de una función complementaria de la otra, por lo que tiene todo el sentido que coexistan en la aplicación de música en streaming.

¿Cómo funciona?

Pues bien, hay que dejar claro que esta función no es para todos, ya que solo aquellos que son Premium tienen acceso a ella. Tanto si usan Spotify en iOS o Android, pueden acceder ya a ella, haciendo lo siguiente:

Abre el menú Reproduciendo ahora mientras escuchas una canción.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la tarjeta de SongDNA, que de momento está en las canciones compatibles con esta función.

Al tocar la tarjeta, podrás acceder a los detalles y ver quiénes son los compositores, productores y colaboradores del tema, así como descubrir los samples, versiones, referencias e inspiraciones que han dado forma a su sonido.

De momento, por tanto los usuarios gratuitos no van a tener acceso a SongDNA, y es que se trata de una de esas características que suelen aportar valor a una suscripción como la de Spotify, que por cierto, sigue aumentando su precio, al menos ya con música de alta resolución, después de haber sido la plataforma que ha añadido más tarde este formato de música cada vez más común y demandado por los usuarios.

Si eres de esos fans que no solo disfrutan escuchando sus canciones favoritas, y que siempre busca información adicional para entrar de lleno en el universo detrás de ella, es evidente que esta función te va a apasionar, y justificar un poco más, la suscripción que pagas cada mes.