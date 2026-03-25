Sora fue la primera IA de vídeo viral, y ahora es la primera en echar el cierre

Es sorprendentemente efímero el mundo de la tecnología. Hace apenas año y medio OpenAI lanzaba a todos los usuarios su herramienta de creación de vídeos basada en IA, conocida como Sora. Se convirtió en la primera IA de este tipo en alcanzar la viralidad, ya que de la noche a la mañana todas las redes se llenaron de vídeos creados con IA que tenían la marca de agua de Sora. Ahora, igual que el viento antes que ninguna otra, se va también mucho antes. Y es que parece que la viralidad no ha venido acompañada de los ingresos esperados y necesarios.

OpenAI anuncia el cierre de Sora

En un mensaje en redes sociales, Sora anunciaba el fin de su app, agradeciendo a todos los que la crearon y apoyaron todo el soporte recibido. En la misma comunicación reconocen que la noticia del fin de Sora es decepcionante. Más adelante anunciarán los detalles sobre el cierre de la app y cómo conservar todos los contenidos que han sido generados por los usuarios.

Y es que parece que llegar el primero no le ha proporcionado a OpenAI la ventaja necesaria para ser un negocio rentable. La empresa de Sam Altman ha decidido por tanto volcar sus esfuerzos, que son muchos, en otros negocios más rentables, concretamente volcándose en negocios empresariales, que parecen ser mucho más rentables que los dirigidos a usuarios finales.

Parece por tanto que Sora ha sido un buen experimento para demostrar lo que es capaz de hacer la IA en manos de un público amplio y diverso. Pero es verdad que seguramente el rendimiento que le de a OpenAI poner su IA a disposición de grandes empresas y proyectos empresariales, será mucho mayor que las suscripciones que paguen los usuarios.

Y es que una vez pasada la burbuja inicial de la IA, sobre todo la carrera por llegar los primeros, da la sensación de que muchas tencológicas ahora están buscando la rentabilidad del negocio por encima de la exposición mediática. Y es que de poco sirve tener una herramienta potente y que se convierta en el estándar o referente de la industria, si los gastos para mantenerla son superiores a lo que el público está dispuesto a pagar por ella.

Los recursos que consume la IA son enormes comparados con otras tecnologías, y parece que OpenAI ha decidido que todo ello vaya a negocios que realmente le den dinero. Obviamente, su competencia se frota las manos. Sobre todo Gemini o Grok, esta última es la que más está apostando por la generación de vídeo y la que ha ganado más popularidad en los últimos meses.

OpenAI pierde fuelle

En los últimos informes sobre uso de IA, es evidente que el dominio de OpenAI se está viendo amenazado por Gemini de Google, el uso de la IA de ChatGPT está cayendo a gran ritmo, mientras la de Google, y sobre todo Grok de X, están creciendo con mucha fuerza. Y todo parece consecuencia de lo mismo, OpenAI está cambiando su modelo de negocio, y a pesar de contar con las herramientas más populares, que no potentes, parece estar virando poco a poco a un negocio más empresarial, que es donde está el dinero.