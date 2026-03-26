Esta app detecta la presencia de gafas inteligentes al estilo de Meta cerca de ti

Uno de los últimos wearables en volverse inteligentes son las gafas, que se están convirtiendo por derecho propio en un accesorio de lo más común. Dispositivos como la Ray-ban Meta o las oakley, son las más populares entre los usuarios. En estas se integra cámaras de alta definición, micrófonos y como no asistentes con inteligencia artificial. Su presencia es difícil de detectar ya que apariencia puede ser como unas gafas de sol tradicionales, de ver o deportivas. Aunque hay una forma de detectarlas con la ayuda de esta app.

Detecta si cuando te encuentras cerca de unas gafas inteligentes

Alguno de estos modelos incluye unos indicadores cuando estas están en funcionamiento, como luces led, las cuales a plena luz del día son difíciles de detectar. Lo que las hace prácticamente invisibles. Algo que preocupa mucho a los defensores de la privacidad. Poder detectar si alguien nos está grabando o fotografiando en secreto. Una de las soluciones a este problema es la app Nearby Glasses, desarrollada por Yves Jeanrenaud, la cual está diseñada para dispositivos Android y nos alerta de la presencia de estos dispositivos en nuestro entorno. Podemos descargarla desde la tienda de aplicaciones de Google.

Nearby Glasses | Nearby Glasses

Gracias a su ingenioso funcionamiento, a diferencia de otros dispositivos están tienen la necesidad de estar conectadas constantemente al teléfono móvil. Esto les permite procesar los datos, consultar la nube y guardar los videos en la memoria. Para ello se valen de la emisión de señales Bluetooth de baja energía o BTLE.

La app se encarga de escanear en busca de estas señales inalámbricas, de manera que al encontrar una señal que coincide con estas, evalúa la señal RSSI calculando la distancia a la que se encuentra el emisor. Si el dispositivo se encuentra dentro del radio que hemos definido, la app envía una notificación silenciosa a nuestro teléfono. Su funcionamiento es similar al que se utiliza para alertarnos de la presencia de rastreadores GPS o AirTag ocultos en el equipaje.

Tal y como lo describe su creador "una pequeña parte de resistencia contra las tecnologías de vigilancia", en la que se centra su ética y filosofía, es por ello que se trata de una herramienta de código abierto y que respeta la privacidad del usuario que la instala. Es por ello que no incluye anuncios, ni rastrea la ubicación, ni recopila ni comparte datos personales.

Aunque puede que la fiabilidad de esta se vea comprometida, ya que puede ofrecernos falsos positivos al encontrarnos cerca de cascos de realidad virtual u otros dispositivos que comparten esta tecnología, y emiten este tipo de frecuencias Bluetooth. Algo que no debe preocuparnos ya que su cometido no es bloquear o interferir en la grabación, simplemente alertarnos de la presencia. De modo que podamos tomar las medidas necesarias para devolvernos la tranquilidad, permitiendo tomar el control al usuario de su privacidad antes de ser captados por un desconocido a través de una cámara prácticamente invisible.