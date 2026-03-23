Así de sencillo es configurar tu Coach de salud en el nuevo Google Pixel 10a

La versión más económica del Pixel 10 nos ofrece una experiencia que transformará por completo nuestra experiencia sobre todo en lo que respecta a salud digital. A continuación, te contamos cómo configurar el teléfono para que nos ayude a cuidar de nuestra salud como si de un Coach de salud se tratara

Así es AI Health Coach de Pixel 10a

Durante años los dispositivos inteligentes solo se han encargado de recabar información sobre la actividad que realizamos contando los pasos, midiendo las pulsaciones o controlando nuestro sueño, convirtiéndose estos en gráficos de barras. Algo que ha cambiado con la llegada del nuevo Píxel 10a, el nuevo miembro de la familia de teléfonos de Google. En este se ha integrado una capa de inteligencia artificial, se trata de AI Health Coach, la cual se ha integrado de forma nativa tanto en Google Fit, en Fitbit y con los sensores biométricos de nuestros dispositivos. A diferencia de otras funcionalidades su objetivo es el de conocer nuestro comportamiento a través de patrones complejos y a partir de estos ofrecernos una guía personalizada.

Así es la interfaz de Fitbit | Google

Para que funciones correctamente debemos realizar una configuración inicial adecuada, en la que es primordial que conozca nuestro entorno y rutina de vida. Para lo que debemos activar los sensores que aprenderán de nuestros ritmos. Todos estos datos son procesados de forma local por su procesador Tensor G4, garantizando al máximo la privacidad. De modo que, no se envían datos a la nube, obteniendo una análisis profundo, completamente seguro y constante. A partir de aquí, tenemos acceso a un análisis profundo, comenzando el día con un “briefing Matutino” en el que, con la ayuda de Gemini, se evalúa el descanso nocturno, y a partir de este dato, nos propone un plan de actividad física, ajustando su intensidad a nuestro estado.

A diferencia de otras app de salud clásicas, los dispositivos personales van más allá de contar pasos, ahora son capaces de analizar el nivel de fatiga que se acumula e incluso el tipo de terreno por el que nos movemos. En lo que respecta al análisis del descanso, IA health coach, cruza los diferentes datos y variables, sacando conclusiones proactivas y narrativa, en las que incluso puede detectar si sube la temperatura de nuestro cuerpo, ofreciendo consejos para evitarlo, como hacer cenas ligeras después de las 21:00h, para no comprometer la fase de sueño REM.

Otro de los aspectos en lo que se centra es en la parametrización de variables complejas como la frecuencia cardiaca, lo que nos ofrece datos sobre la fatiga real adaptando las sesiones de entrenamiento en función de esta. Al mismo tiempo que integra la nutrición, donde tenemos la opción de a través de una foto del plato que estamos comiendo, hacer una estimación de los nutrientes y determinar los niveles de glucosa.

Aunque lo que más llama la atención es la forma de interacción, ya que podemos hablarle directamente a nuestro teléfono, para que nos haga recomendaciones en tiempo real en función de nuestro estado. Un ecosistema que podemos completar con un Pixel Watch 3 o 4, con el cual obtener datos precisos de nuestro ritmo cardiaco, a la vez que recibimos los mensajes motivaciones de nuestro Coach.