Google revoluciona Maps con una nueva vista inmersiva y más IA de Gemini

La verdad es que hace ya desde hace bastantes meses que venimos escuchando que Google Maps va a heredar todo el potencial de la IA de Gemini con una función denominada Ask, o lo que es lo mismo, pregunta a Maps. Con ella la aplicación toma una dimensión diferente, hasta el punto de que la forma en que interactuamos con ella cambia por completo. Pues bien, ahora esa esperada transformación está comenzando a llegar a muchos usuarios, junto a una nueva vista inmersiva que es uno de los cambios más revolucionarios de los últimos 10 años en la app.

Nueva navegación inmersiva, una revolución de 10 años

Esta nueva vista es una reconstrucción tridimensional de nuestro entorno que utiliza modelos de IA para procesar miles de millones de imágenes de Street View y fotografías aéreas. En ella vamos a poder ver edificios detallados en 3D, pasos elevados representados con total fidelidad y, lo más importante, una señalización de carriles mucho más clara.

Ya no verás simplemente una flecha azul sobre un fondo gris, ahora verás el asfalto, las marcas viales y el entorno tal y como es. Esta capacidad de comprensión espacial de Gemini permite que la cámara del navegador se incline y haga zoom de forma dinámica según la maniobra que te toque hacer, eliminando cualquier margen de error en cruces complicados. Por tanto con esta nueva vista vamos a poder navegar por los mapas con una percepción completamente diferente.

Ask Maps se convierte en nuestro copiloto

Ahora, gracias a Gemini, podemos hablar con la aplicación de tú a tú. Como era de esperar tras el despliegue de la IA en otros servicios de la compañía, ahora podemos lanzar peticiones complejas como los mapas de Google. Podemos pedirle por ejemplo, Búscame un sitio para cenar con amigos que tenga ambiente acogedor y terraza, o por ejemplo, Dónde puedo cargar el coche eléctrico cerca de aquí sin tener que esperar mucho tiempo a que se cargue.

Ahora, en estos casos, la IA de Gemini no solo nos lanza una lista de resultados, sino que analiza las reseñas de millones de usuarios y la información actualizada de los locales para darnos una respuesta mejor razonada. La guía por voz también ha sido rediseñada para sonar mucho más natural. En lugar de las clásicas instrucciones robóticas, nos vamos a encontrar con indicaciones más humanas y contextuales. Además, el sistema es capaz de avisarnos de incidencias meteorológicas o de tráfico en tiempo real con una precisión mucho más alta, sugiriendo rutas alternativas antes incluso de que nos metamos en un atasco.

La mala noticia es que estas dos funciones, tanto la nueva vista inmersiva, como Aks Maps, se lanzan de momento en Estados Unidos y en India, por lo que nos tocará seguir esperando en España. Aunque el hecho de que llegue ya a India es un indicador de que podríamos disfrutar de ellas antes de lo esperado.