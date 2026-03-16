Tus rutas en bici de Google Maps van a ser mucho más vistosas
La app de mapas de Google está probando ya una nueva variante para sus avatares en los mapas.
Millones de personas en todo el mundo planean sus rutas en bici desde Google Maps, la app de mapas que nos permite conocer todos los detalles para nuestra actividad en la bici antes de empezar a pedalear. Y que aunque usamos cada vez más, todavía está atrasada respecto de las funciones para vehículos como coches o motocicletas. Pero las novedades que prepara Google parece que van en la dirección contraria, dotar de más funciones a la vertiente ciclista de la aplicación.
Así van a cambiar las rutas en bici de Google Maps
Tal y como hemos conocido gracias a Android Authority, Google Maps va a ofrecer un modo de rutas en bici mejorado, con una interfaz más específica para estos vehículos de dos ruedas. Ahora en la última versión de la app de mapas, han podido encontrar una función que hará más vistosas y mejores estas rutas en bici desde nuestro smartphone. Y es que llegará un modo ciclismo que mejorará sobre todo a nivel visual.
En las imágenes compartidas por el medio, se puede apreciar que los ciclistas tendrán sus propios avatares, al igual que los coches o motos, donde normalmente podemos elegir entre multitud de modelos diferentes. Lo mismo ocurrirá en su momento con las bicicletas. De momento se sabe que esta función llegará, ya que hay una sección para ella en la selección de avatar, porque además de las existentes para coches y motos, ahora se puede ver una sección donde aparecerán los avatares de bicicleta.
Por tanto es posible que en cuestión de semanas podamos añadir nuevos avatares a nuestra actividad en la app cuando montamos en bici, imaginamos que podremos ver sobre el mapa diferentes modelos. Ojalá que podamos elegir ente bicis de carretera, montaña, para niños o de las icónicas estilo BMX, seguramente poco a poco irán llegando nuevos modelos como ha ocurrido con el resto de modelos.
En este caso, la nueva sección con el avatar para bicicletas se ha dejado ver en el código de la versión 26.11.06 de Google Maps, integrado en su código, por lo que tan siquiera es algo funcional para quienes accedan a la beta, y tocará esperar unos meses para que esos nuevos modelos de avatares, ahora de bici, puedan ser una realidad.
Los avatares se han convertido en un clásico cuando hablamos de Google Maps, ya que nos permite darle un toque personal al transcurso de las rutas que llevamos a cabo en la aplicación. Además, de vez en cuando nos encontramos con avatares temporales, que celebren algún tipo de evento, ya sea deportivo, o más de entretenimiento, como hemos visto por ejemplo en su momento con el Kart de Mario Kart de Nintendo.
