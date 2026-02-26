Todos los gestos que puedes hacer en Google Maps con un solo dedo

Intentar usar el móvil cuando tenemos una de las manos ocupadas es una tarea digna de un equilibrista o de un usuario experto. A menudo necesitamos hacer uso de Google Maps, para desplazarnos y solo disponemos de una mano libre, con la que además de sujetar el móvil a la vez que hacemos uso de este. Con estos sencillos trucos, manejar Maps, como todo un experto, solo con la ayuda de tus dedos.

Domina Google Maps, con una sola mano

Ir con usando el móvil por la calle se ha convertido en una necesidad para muchos, pero no siempre lo hacemos en las mejores circunstancias, por lo que poder usar este con una sola mano no es un capricho, es más una necesidad. Una de las apps que esconde una selección de gestos avanzados es Google Maps, esto nos permite algo más que dar dos toques para hacer zoom.

Localizando lugares en Google Maps | TecnoXplora

Para asegurarnos de que vamos por buen camino cuando nos dirigimos a un lugar, buscamos referencias visuales, para ello, usamos Google Maps. Tocando la pantalla para colocar un marcador y acceder a Street View a través de la pequeña miniatura que aparece. Aunque existe una forma de hacerlo, mucho más directa e intuitiva, se trata de pulsar durante algo más de un segundo en cualquier lugar del mapa. De esta forma colocamos una chincheta y de forma automática se despliega una ventana flotante en la esquina inferior izquierda de la pantalla en la que podemos ver el lugar en cuestión. Lo que nos permite ubicarnos visualmente en cuestión de segundos, ahorrando un valioso tiempo.

Al explorar el mapa, a veces nos encontramos con que nos hemos desplazado kilómetros de nuestra ubicación y el mapa se muestra en un ángulo incomprensible. Una forma de volver al lugar de partida y situando de nuevo el norte es tocar sobre el icono de la brújula, que encontramos a la derecha de la pantalla. Pero si lo que queremos es que el mapa se mueva de forma dinámica, cuando avanzamos solo tenemos que pulsar sobre el icono de la ubicación.

A la hora de realizar una búsqueda genérica, también tenemos un interesante truco que podemos usar. La pantalla se llena de pequeños globos rojos, cuando el lugar está muy concurrido es difícil acertar a la primera con el que buscamos. De manera que es más sencillo ignorar los marcadores del mapa, centrando la atención en la ficha inferior, donde aparecen la foto del local y el nombre. Deslizando sobre esta tarjeta el dedo a derecha e izquierda iremos cambiando de marcador. De forma que se centrará en el establecimiento, ahorrándonos el trabajo de buscar.

El diseño de la app, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ahora los ajustes de la app se encuentran pulsando sobre la foto de perfil. Además de esto, oculta un menú secreto que aparece al deslizar el dedo rápidamente hacia arriba o abajo. De esta forma podremos cambiar fácilmente de cuenta, si disponemos de varias, o acceder al menú de gestión de datos.