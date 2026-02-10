WhatsApp estrena las llamadas de voz y videollamadas en su versión web

Aunque pareciera algo completamente superado, la realidad es que no todas las versiones de WhatsApp son compatibles con las llamadas de voz y vídeo, tal y como nos recuerda esta información que hemos conocido gracias a una de las principales fuentes de novedades alrededor de la aplicación de Meta, como es WabetaInfo. Han podido comprobar que la aplicación ya tiene listas estas llamadas también en su versión de escritorio, esa que utilizamos normalmente cuando dejamos de lado el smartphone.

Importantes novedades para WhatsApp en su versión web

Como suele ser habitual, desde WabetaInfo suelen dar con estas nuevas funcionalidades cuando todavía están en desarrollo, o lo que es lo mismo, presentes en el propio código de la aplicación en su versión beta, pero no visibles para el común de los usuarios de la app. En esta ocasión ha compartido una captura de pantalla que muestra claramente la presencia de estas nuevas funciones para la versión web de WhatsApp.

Concretamente, podemos ver que ahora aparece en la parte superior derecha el icono de la videollamada o llamada de voz, que podemos elegir indistintamente para saltar de una modalidad a otra. También, cuando la iniciamos, podemos apreciar que aparece una ventana flotante donde podemos elegir si la llamada se va a llevar a cabo a través de voz solo o también con vídeo.

Parece ser que cuando se libere esta función, podremos disfrutar de ella solo en los chats individuales, aunque es de esperar que pueda extenderse a los chats grupales, que al final son algunos de los más activos y de los que utilizamos más a menudo, sobre todo para hacer más llamadas con varias personas. Como suele ser habitual, parece que estas llamadas, tanto de voz como de vídeo, están cifradas de extremo a extremo, por lo que nadie podrá interpretarlas, y si lo hacen, no podrán acceder al contenido, ya que para ello es necesaria una clave de desencriptado que solo se encuentra disponible en nuestro smartphone.

Estas nuevas llamadas también son compatibles con el modo de compartir pantalla, por lo que también podremos enviar la pantalla a la llamada para que la otra persona pueda ver los detalles de la pantalla de nuestro smartphone a los que queremos que preste atención. De momento, son únicamente algunos los usuarios que están accediendo a esta nueva funcionalidad de WhatsApp, siempre en la versión beta de WhatsApp Web. En nuestro caso de momento no ha aparecido, por lo que será cuestión de tiempo poder disfrutar de ellas.