Cómo asegurarte de que tu certificado COVID funciona correctamente

Al recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus se puede descargar el certificado COVID-19 Digital de la Unión Europea que acredita haber sido inoculado. Es una medida que pretende estimular la vacunación sin llegar a hacerla obligatoria.

El documento es gratuito y facilita la movilidad de personas entre los estados miembros de la Unión Europea certificando las siguientes tres posibles condiciones:

- Pauta de vacunación (una o dos dosis)

- Prueba de antígenos o PCR negativa

- Anticuerpos contra el COVID-19 tras haber pasado el virus

Hay que anotar que no es un pasaporte per se para viajar, es decir, no condiciona la libre circulación de personas, pero sí agiliza los procesos de entrada y salida al evitar la realización de cuarentenas o pruebas diagnósticas adicionales.

Para obtenerlo, hay que entrar en la aplicación sanitaria de la comunidad autónoma en la que te hayas vacunado o a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad. Lo ideal es llevarlo siempre descargado en nuestro teléfono para tenerlo a mano, pero, ¿cómo saber si realmente el código QR que aparece en el documento funciona?

Para ello, tienes que descargar la aplicación COVID Certificate Check. Puedes hacerlo a través de la App Store o en Google Play. Curiosamente, es la manera oficial de comprobar los certificados que tienen en Suiza, pero ha sido habilitada para poder comprobar la validez de los documentos en la Unión Europea, por lo que sirve también para España.

Tras descargarla, hay que aceptar los permisos para el uso de la cámara del móvil. Esta es la manera que tiene la aplicación para escanear el código QR que aparece en el certificado COVID. Pulsa en “VERIFY” para que la aplicación compruebe su validez.

Si el código es válido, se mostrará, en tonos verdes, la información del usuario. Si, por alguna razón, la información no es correcta, aparecerá un mensaje de código inválido en la pantalla.

Por último, las personas que solo hayan recibido la primera dosis, en la aplicación sí que aparecerá la información del usuario, pero en tonos rojos en vez de verdes. De esta manera, COVID Certificate Check avisa que falta una dosis para la pauta completa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Reduce el dolor de las pruebas de antígenos y PCR