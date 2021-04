¿Qué se sabe de la "doble mutante", la variante india de la COVID-19?

La India vive una situación epidemiológica crítica. Según datos de EFE, entre el domingo 25 de abril y el lunes 26 de abril se registraron 353.991 positivos y 2.812 nuevas muertes. Estas cifras elevarían el total de contagiados del país asiático a 17,3 millones y el número de fallecimientos a 195.123 desde el inicio de la pandemia.

Detrás de este imponente aumento de casos podría estar la variante B.1.617 del SARS-CoV-2, también conocida como "doble mutante".

Se conoce muy poco de esta variante india que fue detectada por primera vez en el estado de Maharashtra. El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar indio confirmaba el pasado 24 de marzo en un comunicado oficial la existencia de estas mutaciones, presentes en el 15-20% de las muestras analizadas en la región, que según el organismo público provocaban "un escape inmunológico y una infectividad aumentada".

¿Por qué se ha bautizado como "doble mutante"?

La variante B.1.617 también se conoce como "doble mutante" debido a su secuenciación genómica. Es habitual que las nuevas variantes de un virus presenten más de una única mutación a lo largo de su estructura. Sin embargo, es menos frecuente que varias de estas mutaciones se concentren en la espícula, la proteína que le sirve al virus de gancho para adherirse a las células.

Proteína spike del SARS-CoV-2 | Sinc

En el caso de la variante B.1.617 se producen dos mutaciones en la espícula, denominadas E484Q y L452R. No es la primera vez que se registran estas mutaciones por separado en el virus del SARS-CoV-2, pero sí sería la primera variante en la que aparecen juntas.

¿Es más contagiosa o letal?

Aún no existen publicaciones científicas que hayan analizado a fondo la variante B.1.617. No obstante, sí se conoce que algunos estados indios han pasado de una incidencia del 0% de estas mutaciones en enero a superar el 50% en abril. Estos datos apuntarían a una variante que podría haber superado en contagiosidad a la británica, muy presente en la India.

Por otra parte, aunque no se haya estudiado tanto esta "doble mutante", sí que se ha investigado sobre ambas mutaciones por separado, en especial sobre la L452R. Un estudio estadounidense concluye que esta mutación, de la que se detectaron varios casos en California, "muestra un aumento de la transmisibilidad de entre un 18,6-24%". Además, podría provocar un descenso del 50% en la efectividad en las vacunas, al menos en el caso de las de Pfizer-BioNTech y Moderna, predominantes en Estados Unidos.

No se ha detectado, no obstante, que la variante india sea más virulenta que el resto. Si bien la "doble mutante" no sería necesariamente más letal, sí que existen indicios que apuntan a que es más contagiosa y podría esquivar mejor al sistema inmunológico y a las vacunas.

¿En qué países se han detectado casos?

Actualmente, la variante india estaría presente en al menos 6 países: la India, el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Nueva Zelanda y San Martín. En el Reino Unido, un país con fuertes vínculos históricos con la India, las autoridades sanitarias notificaban el pasado 21 de abril un aumento del 71% en el número de contagios con la "doble mutante", alcanzando un total de 132 casos.

¿Es una variante preocupante?

Por ahora, la "doble mutante" no se considera oficialmente una "variante preocupante" (VOC, por sus siglas en inglés: variant of concern), una categoría que se otorga cuando se encuentran suficientes evidencias de una mayor letalidad, transmisibilidad y/o resistencia a los anticuerpos y a las vacunas.

Sin embargo, sí que se clasifica como una "variante en investigación" (VUI, por sus siglas en inglés: variant under investigation), debido a que presenta propiedades epidemiológicas e inmunológicas que podrían complicar la lucha contra la epidemia de COVID-19.

