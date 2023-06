Cómo activar el modo intérprete en el móvil para tus viajes en el extranjero

¿Te gusta viajar y te consideras viajero, pero a veces te cuesta entender otros idiomas? Debes saber que existe una aplicación en el móvil que permite comunicarse con los demás sin necesidad de hablar el mismo idioma, pero ¿cómo usarlo?

Lo primero que vamos a necesitar es el 'Asistente de Google', para ello, debes entrar en Google Play o Apple Store y buscar esta aplicación. Una vez descargada asegúrate de que no hay ninguna actualización pendiente y tienes la última versión instalada. Posteriormente, inicia sesión con tu cuenta de Google o si no tienes una, no te preocupes, porque podrás creártela en menos de cinco minutos a través de este enlace.

Una vez que inicies sesión tan solo tendrás que abrir el asistente o decir ‘Ok Google’ y este se activará inmediatamente. Ahora, debes decir ‘Activa el modo intérprete’ y el asistente te pedirá el idioma que quieres emplear y te ayudará con tan solo decirle ‘Traduce al armenio’ o a cualquier otro idioma que desees como el inglés, japonés, chino, ruso, francés y muchos más.

Cómo practicar otros idiomas en el buscador de Google | Photo-by-Solen-Feyissa-on-Unsplash

A partir de este momento Google captará lo que digas y lo traducirá automáticamente al idioma seleccionado. La ventaja de esta aplicación es que el asistente busca frases en apenas unos segundos y los traduce rápidamente. Eso sí, si ya no quieres usar esta aplicación porque no la necesitas, tan solo tendrás que decir ‘Asistente deja de traducir’ y se desactivará temporalmente.

Gracias a esta aplicación perderás el miedo a no saber cómo comunicarte en un país extranjero y sobre todo siempre estarás acompañado de tu asistente virtual siempre que lo necesites.