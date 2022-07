Traductor Vasco V4: tus textos y conversaciones traducidos al instante a 108 idiomas

¿Te imaginas viajar a cualquier país y que todos te entiendan sin conocer el idioma? ¿Y tú entenderles a ellos? Eso ya es posible y sin necesidad de pagar tarifas de móvil estratosféricas, y puedes lograrlo con un traductor portátil, como el Vasco V4.

Este dispositivo, desarrollado por Vasco Electronics, tiene la capacidad de traducir textos mediante fotos a 108 idiomas. De ellos, traduce y es capaz de pronunciar en 66 solo en formato texto, y 76 de ellos a texto y voz. Te explicamos los accesorios que tiene, sus opciones de traducción y cómo funciona.

Ficha técnica del traductor Vasco V4

Ficha técnica del traductor Vasco V4 DIMENSIONES 149 x 55 x 10 milímetros CÁMARA Sony 8MP AF BATERÍA 2400mAh 3.8V polímero de litio CONECTIVIDAD Bluetooth y WiFi COLORES Negro, azul, gris, blanco y rojo PRECIO 389 €

Este dispositivo es como un pequeño móvil pero con otras funcionalidades. El traductor Vasco V4 funciona con GSM, que es un sistema global para las comunicaciones móviles y que permite que el dispositivo siempre tenga conexión a Internet. Esto es posible debido a la tarjeta SIM integrada en el dispositivo, que proporciona conexión gratis de por vida al usuario en más de 200 países.

Si fallara esta conexión GSM, el traductor también cuenta con WiFi. Además, dispone de conexión Bluetooth para conectar auriculares. También cuenta con una cámara de 8 megapíxeles y con flash para capturar textos que después vaya a traducir.

Respecto a los accesorios, Vasco V4 se puede adquirir junto a su cargador, que es un conector tipo C que se separa en dos: el cable y el adaptador a la corriente. Asimismo, viene con una correa para poder colgarte el dispositivo al cuello y así poder usarlo más fácilmente pero sin correr riesgos de perderlo.

Traductor Vasco V4 | Vasco Electronics

Para qué sirve el traductor Vasco V4

Este dispositivo cuenta con cuatro modos de traducción, además de un formato para aprender idiomas. Vasco V4 dispone de modos como "Conversación", que permite traducir un mensaje que el dispositivo oiga, después lo escribe y lo traduce al idioma deseado, a la vez que lo pronuncia. Todo en pocos segundos.

Otra forma de traducir es el "Chat en grupo" o "Multitalk", para el cual el usuario deberá poseer un código para hablar con hasta 100 personas en tiempo real sin importar el idioma en el que lo hagan, puesto que Vasco V4 hará las veces de traductor.

Uno de los otros dos modos es el "Traductor de texto", que consiste en escribir algo y que el dispositivo te diga lo equivalente en el idioma seleccionado. Además también cuenta con la opción de traducir mediante fotos que haces con el dispositivo. A pesar de que estos modos ya los tienen otros traductores, la ventaja de Vasco V4 radica en su conectividad en más de 200 países sin pagar un recargo por la conexión a Internet.

Por otro lado, con el traductor Vasco V4 también se pueden aprender otras lenguas. Para ello, en la sección "Aprende idiomas" se podrá escoger una lengua y probar a memorizar palabras, de más fácil a más difícil, con una correcta pronunciación. El dispositivo irá guardando el progreso del usuario.

Precio y disponibilidad del traductor Vasco V4

El traductor Vasco V4 es un dispositivo pequeño, manejable y muy fácil de usar. Sus modos son simples e intuitivos, lo que le convierte en un gran aliado para viajar, sobre todo a países donde no conocemos el idioma. Además, puede ahorrarnos unos euros porque no habrá que contratar un traductor y no requiere de una tarifa de Internet específica para funcionar.

Este dispositivo se vende en cinco colores (negro, azul, gris, blanco y rojo) y dispone de un regulador de velocidad de la pronunciación, en caso de que vaya muy rápido como para entenderla. Por otra parte, no se bloquea, lo cual puede parecer peligroso, aunque tampoco es un aparato destinado a guardar información confidencial.

Respecto a su precio, Vasco Electronics lo vende por 389 euros, y está disponible en su página web.

